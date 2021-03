El dólar blue subió dos pesos, mientras que el CCL subió y el MEP bajó

Ayudado por el ingreso de dólares por parte de sectores exportadores, el Banco Central logró cerrar otra semana con acumulación de divisas a raíz de sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y ya acumula más de u$s900 millones en lo que va de marzo. Mientras tanto, la autoridad monetaria ajustó a la baja el ritmo de suba del tipo de cambio mayorista, en línea con una pauta de incremento anual en torno al 25% para quitar presiones inflacionarias.



En el segmento mayorista, la divisa de EEUU ascendió 48 centavos en la semana a $90,85 (+7 centavos en esta rueda), la suba semanal más baja desde la que se anotó en la última semana de octubre del año pasado. "La estrategia de ralentización en el ritmo de ajuste del tipo de cambio se acentuó en la presente semana, confirmando que la decisión tomada en tal sentido tiende a mantenerse en el corto plazo", señaló el analista Gustavo Quintana.



Las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales este viernes totalizaron unos u$s105 millones, aproximadamente, con lo que en la semana acumuló adquisiciones por unos u$s260 millones y en marzo, de unos u$s920 millones, una cifra que supera por lejos los resultados del último año.



La moneda norteamericana volvió a exhibir una tendencia vendedora, producto del dominio ejercido por la oferta genuina en el desarrollo de las operaciones. Los precios no escaparon del estrecho rango de fluctuación dispuesto por la regulación oficial para hoy y se mantuvieron con escasa variación durante todo el día.



Los máximos se anotaron en el arranque del día en $90,86, ocho centavos por encima del final previo, pero no pudieron sostenerse por el renovado empuje de la oferta privada. Los ingresos desde el exterior dominaron desde temprano abasteciendo los escasos pedidos de compra autorizados, dando pie a una renovada incursión compradora del Banco Central para absorber todo el excedente disponible.



Las compras oficiales sostuvieron la cotización en los mínimos anotados en $90,85, manteniéndolos en ese nivel hasta al final de la jornada.



"Las restricciones para la compra de divisas y el lento pero perceptible incremento en los ingresos de los exportadores dejan el camino expedito para que el Banco Central se transforme en el único comprador importante en el mercado, manteniendo un ritmo de compras netas que seguramente será el más alto en poco más de un año", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



En este contexto, las reservas brutas subieron ayer algo por debajo respecto de las compras del BCRA, unos u$s56 millones hasta los u$s39.806 millones.



El dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, subió $1,32 en la semana a $159,21 (+7 centavos hoy), ya que la cotización minorista avanzó 80 centavos a $96,49 en ese período (+4 centavos). En el Banco Nación, en tanto, el billete, sin los impuestos, cerró sin cambios a $95,75.



Dólares financieros



Por su parte, los tipos de cambios implícitos operaron dispares esta semana. El dólar "contado con liqui" avanzó un 0,7% ($1,05) en la semana a $148,78, tras haber tocado este viernes su récord en el mes al alcanzar los $150,34 (máximo desde el 12 de febrero), con lo que la brecha con el oficial mayorista cerró al 63,8%.



Por el contrario, el dólar "bolsa" (MEP) bajó un 0,7% (-$1,03) a $144,84, por lo que el spread con la cotización oficial se ubicó en el 59,4%.



"Los dólares financieros vienen exhibiendo mayores vaivenes al ritmo de las intervenciones, las cuales estarían apuntando a que dichas referencias no superen a corto plazo los $ 150, en busca de mantener la 'pax cambiaria'", destacó el economista Gustavo Ber.



Las intervenciones oficiales continúan regulando la dinámica de ambas cotizaciones, que siguen respetando el techo de los $150, a pesar de una mayor demanda por cobertura, tras el abaratamiento y el menor apetito hacia el "carry-trade", dicen en el mercado.



En ese marco, el Banco Central sigue comprando dólares en el mercado mayorista (más de u$s800 millones en lo que va de marzo), los cuales destina una parte a comprar bonos y abastecer de oferta el CCL, por ende, las reservas internacionales crecen mucho menos que los saldos positivos de la autoridad monetaria en sus intervenciones.



Al mismo tiempo, el pago del impuesto a las Grandes Fortunas hasta el próximo 31 de marzo podría generar ingresos de entre u$s2.000 millones y u$s3.000 millones, calculan en el mercado, y, en consecuencia, más flujo de venta de dólar CCL para las próximas semanas, por lo que la brecha se mantendría relativamente acotada en el corto plazo, coinciden operadores.



Los tipos de cambio bursátiles acumularon una caída de hasta 4% durante febrero, un mes que terminó siendo positivo para el Banco Central porque se acortaron las brechas, se fortalecieron las reservas y, al mismo tiempo, se produjo un deslizamiento del tipo de cambio oficial controlado para evitar un atraso, pero intentando no sumar mayor presión a los precios.



Dólar blue



Si bien este viernes rebotó $2, el dólar blue acumuló su décima caída semanal consecutiva, según un relevamiento de Ámbito.



El paralelo comenzó la semana en los $144 y llegó a retroceder hasta los $140 el jueves, su menor valor desde desde mediados de septiembre, aunque en esta jornada repuntó hasta los $142.



El blue había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no da síntomas de despegue. En lo que va del año la cotización registró un descenso de $24.



De esta manera, el spread entre el informal y el dólar oficial mayorista cerró esta rueda en el 54,1%, unos 43 puntos porcentuales menos que a fin de año (97,3%).



Dólar en el mundo



Las monedas de América Latina caían este viernes, en medio de un repunte global del dólar tras un alza en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que la mayoría de las bolsas de valores exhibían bajas.



En las últimas semanas, los mercados se mostraron recelosos ante un posible repunte de la inflación provocado por el enorme estímulo fiscal estadounidense y por el consumo que resurgirá cuando las economías vuelvan a abrirse tras el confinamiento por coronavirus.



Aunque los datos moderados del IPC estadounidense del miércoles contribuyeron a calmar en cierta medida los temores, la venta de los bonos del Tesoro del viernes aumentó en más de un 1,6% la rentabilidad a 10 años.



Así, el índice dólar aumentaba un 0,4% a 91,785, luego de tres bajas consecutivas.



En consecuencia, el real brasileño se depreciaba un 0,69%, a 5,5740 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa caía un 1,22%, a 113.581,30 puntos.



El peso mexicano cotizaba en 20,7980 por dólar, con una pérdida de un 0,97%, pero se encaminaba a un avance semanal, lo que interrumpiría tres caídas semanales consecutivas. El principal índice accionario S&P/BMV IPC, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, operaba desligándose de la mayoría de las bolsas de la región y subía un 0,3% a 47.784,40 puntos.



Por su parte, el peso chileno registraba una baja de un 0,6% y cotizaba en 719,70/720,00 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, retrocedía un 1,02%, a 4.831,35 puntos.



En tanto, la divisa colombiana ampliaba las pérdidas en la sesión a un 0,59% hasta 3.578 unidades por dólar, mientras en la bolsa el índice accionario COLCAP subía un moderado 0,16% a 1.352,47 puntos.



Por último, la moneda peruana se depreciaba un 0,23%, a 3,701/3,703 unidades, con intervención del banco central, mientras que el índice selectivo de la bolsa en Lima perdía un 0,05%, a 604.75 puntos.