La semana próxima aumentarán los combustibles: la suba rondaría el 6 por ciento

Los precios de los combustibles aumentarán 18% en los próximos tres meses, con un primer incremento a partir del martes que viene de 6% en los surtidores. La suba prevista es del 15%, pero se agregan otro 3% por la reciente alza de impuestos a la comercialización de naftas y gasoil.



Según pudo saber Ámbito, la actualización de las naftas y el gasoil fue uno de los temas que se trataron durante un encuentro virtual encabezado por el presidente de YPF, Pablo González, y los gobernadores que integran la OFEPHI, del que también participó el CEO de la compañía, Sergio Affronti, y otros referentes del sector de los hidrocarburos.



González explicó vía streaming que esta suba escalonada será una suerte de horizonte de aumentos para el resto del 2021 y que tiene que ver con el plan de inversiones de YPF por u$S2.700 millones previsto hasta fin de año, orientado a incrementar, la producción de gas y petróleo a pesar de los declinos propios de los yacimientos que opera la compañía.



Dentro de la inversión que YPF tiene planificada se prevé una erogación de u$s2.100 millones en los negocios de Upstream, relacionados con la producción de gas y petróleo. Dentro de ese valor, u$s600 millones serán destinados específicamente a la producción de gas natural, principalmente a proyectos relacionados con sus compromisos asumidos en el marco del nuevo Plan GasAr. La hoja de ruta contemplará la perforación de más de 250 pozos, incluyendo áreas operadas y no operadas.



En lo que va del 2021 los combustibles tuvieron cuatro incrementos. El último fue el 15 de febrero pasado, aunque en algunas provincias y ciudades resultó un “acomodamiento” de los precios, que terminó en disminuciones. En la ciudad de Buenos Aires el incremento acumulado ronda el 12%.



El martes 16 de marzo subirán entre 6% y 7%, y el remante se prorrateará en los meses siguientes hasta junio. Estos serán los únicos aumentos del año. En YPF esperan que no haya nuevos ajustes, aunque como remarcó González a los gobernadores, esa meta dependerá de las condiciones macroeconómicas del país.



Se descuenta que una vez que entren en vigencia los nuevos valores, el resto de las petroleras seguirán por el mismo camino. Desde la próxima semana el litro de nafta súper de YPF pasará de $74,60 a $79, mientras que la Premium trepará de $85,70 a $90,84. Para mitad de año esos valores se ubicarán en $88 y $101,13, respectivamente.



Según las fuentes consultadas, la recuperación de márgenes fue adoptada luego de la entrada en vigencia del alza de los impuestos a los combustibles de marzo. Este viernes comenzó a regir la dilatada suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Sin embargo, las petroleras no lo trasladarán directamente ahora, sino que se empezarán a absorber en abril y mayo. Se calcula que por impuestos el impacto en los surtidores llega al 3%. Si se le suma el atraso de 15% por tipo de cambio y precio internacional del petróleo, el ajuste totalizará 18%.



La nueva Ley de Hidrocarburos llega al Congreso



Otro de los temas del encuentro de González fue la nueva Ley de Hidrocarburos. El presidente de YPF señaló que es indispensable que el Congreso la trate y apruebe con urgencia, porque esa ley generará un ámbito propicio para la generación de inversiones y la reactivación del círculo virtuoso en el sector: más inversión, mayor producción, más empleo y más recaudación.



Alberto Fernández había anunciado el envío por segunda vez en la apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo pasado. El jefe de Estado dijo que el objetivo será promover y estimular la "inversión nacional e internacional en el sector y facilitar el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios, que permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años".



Fuentes cercanas a YPF adelantaron a Ámbito que el proyecto de ley será enviado al Parlamento dentro de los próximos 10 días. La iniciativa buscará dar condiciones especiales para acceder al mercado de cambios para las empresas que inviertan en el sector, la mayoría extranjeras, con necesidades de reenviar los dólares a sus casas matrices.



González le pidió a los mandatarios que una vez sancionada la norma nacional adhieran lo más rápido posible y que, en la medida de lo posible, las provincias también analicen la posibilidad de sumar otros beneficios especiales para reactivar al sector, como como rebaja de Ingresos Brutos para las empresas o un recorte de regalías.