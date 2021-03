Ladrillos, criptomonedas, bonos o dólares: En qué conviene invertir este año

Qué hacer con las inversiones en dólares o pesos en este 2021, otro año que estará sujeto a la evolución de la pandemia y la recuperación económica, mientras la incertidumbre y los interrogantes vuelven a condicionar las decisiones de grandes inversores y de pequeños ahorristas.



La opinión de los expertos está dividida entre apuestas más sofisticadas y refugios más seguros, pero hay en un punto en el que coinciden y es el altísimo riesgo que se corre al hacer colocaciones en pesos.



Entre las opciones: la construcción e inversiones inmobiliarias; compra de acciones aunque de determinadas empresas -sobre todo energéticas-; bonos ajustados por inflación; títulos corporativos de compañías extranjeras o, directamente, lo más sencillo, adquirir dólares a través de cualquiera de sus canales.



Walter Morales, presidente de la consultora Wise, especializada en economía, finanzas y estrategia, explicó a NA que "la inversión en ladrillos es rentable porque a pesar del aumento en los precios de los materiales de la construcción, estamos frente a bajos valores en dólares".



"Por su parte, las criptomonedas vinieron para quedarse, pero no todo es Bitcoin o Ethereum. Pero la inversión tiene que ser a largo plazo por la volatilidad que tienen estos activos.



Es clave armar un portfolio, en el cual no pueden faltar Cardano, Chainlink, AAVE, UNI, SNX, YFI, MKR, GRT, HEGIC y Morpheus", especificó Morales.



Con relación a las acciones evaluó que van a ser una buena alternativa y están cerca de su piso: "Pero si no vamos a comprar cantidad, lo recomendable es esperar el rebote para comprar".



"Las mejores alternativas las vemos en Grupo Financiero Galicia, BBVA Francés, Loma Negra, Cresud, San Miguel, Agrometal y Mirgor", puntualizó.



En otro aspecto, precisó que "los bonos son una excelente alternativa pero para aquéllos nominados en pesos. Las demoras en cerrar un acuerdo con el FMI van a afectar a los bonos en dólares.



Es difícil que sigan cayendo pero pueden estar bastantes meses sin mostrar variaciones".



"Pensando en el costo de oportunidad, no demoraríamos en incorporar dos títulos en pesos: TO26 y PR15. El primero es un bono a tasa fija, rinde casi 49% anual y tiene una duración de 2 años; mientras que el segundo se ajusta por tasa Badlar, tiene una TIR de 50% anual y una extensión de apenas 6 meses", especificó.



El director de la Consultora Focus Market Argentina, Damián Di Pace consideró en diálogo con NA que hay "un camino de buscar dólar preciado por lo menos durante el primer y segundo trimestre del año. Los que buscan refugio en el dólar lo hacen ante una posible devaluación que parece que no va a darse".



"En el caso del ladrillo que comienza a estar barato, digamos bajo en dólares y va a estar más bajo aún porque la ley de alquileres va a hacer que salga la oferta de los alquileres ni más ni menos y crezca la oferta en propiedades en venta".



El economista pronosticó que "eso va a bajar el valor de los departamentos en dólares" y estimó "que quizá pueda ser una oportunidad de inversión futura no presente porque para el mercado inmobiliario vuelva a recuperar valor, esa ley va a tener que modificarse o ser derogada".



"Y así el mercado de la construcción privada en fideicomiso al pozo de inversión inmobiliaria pueda volver a tener una recuperación en el tiempo. Ahora estamos en el camino totalmente adverso".



Al analizar la inversión en las criptomonedas, Di Pace afirmó: "Son refugio de valor. No sirven hoy como medio de cambio, todos los marzo de los últimos diez años cayeron, sólo en 2013 y 2018 creció el Bitcoin. Sin embargo son refugio de valor futuro no sirven hoy como moneda de cambio".



"¿Estaremos ante un cisne negro y en este marzo el bitcoin crecerá?. En mi visión, diversificaría y apostaría algo a la criptomoneda", agregó.



En el caso de las acciones se vincularía a las energéticas y a las tecnológicas.



Mientras que "en cuanto a los bonos que ajusten por inflación son una buena opción".



Respecto de las "acciones locales todavía hay paridad a la baja", evaluó finalmente.



Por su parte, Gonzalo Pereyra Saez, analista técnico de mercados financieros y creador de la "Academia Sé diferente" sintetizó a NA que "estamos en un momento de extrema complejidad en Argentina".



"Y, si bien dejamos atrás los máximos históricos del dólar blue, todos sabemos muy bien que el tipo de cambio en nuestro país nunca encuentra techo, si sumamos la inflación y otras yerbas, se hace evidente que cuidar los ahorros en Argentina puede ser una tarea titánica", manifestó.



Explicó que personalmente no le gustan las inversiones defensivas, pero dependiendo del perfil de cada inversor hay varias alternativas, lo que si es seguro es que los ahorros o las inversiones no deben estar en pesos, es por ello que los perfiles más conservadores pueden, como primera opción, dolarizar su cartera.



"Podrían hacerlo por medio del dólar MEP o, lo que es mucho mejor, por medio del dólar cripto, es decir, comprando Stablecoins en un Exchange", recomendó.



También consideró que podrían comprar instrumentos vinculados al dólar, como por ejemplo obligaciones negociables de empresas o, simplemente, suscribir Fondos comunes de inversión.



Otra alternativa para un perfil conservador es incorporar fondos cotizados que inviertan en oro, "como puede ser el SPDR Gold o, también, fondos que inviertan en inmuebles en Estados Unidos y repartan ganancias por dividendos, como el Vanguard Real Estate (VNQ)".



Otra opción que sugirió "podrían ser bonos corporativos de empresas norteamericanas por medio de fondos cotizados, logrando así una mayor y mejor diversificación, de esta forma combinaríamos renta fija y renta variable".



"Pienso que ésta es una muy buena forma de invertir para los inversores más conservadores", sostuvo.



Además evaluó que en el caso de buscar mejores rentabilidades, la variable es una muy buena opción.



"Desde Argentina podemos operar empresas como Alibaba (BABA) o Coca Cola (KO) por medio de los Cedears (Certificados de depósito Argentinos), esta opción es interesante ya que son acciones extranjeras que cotizan en nuestra bolsa y pueden comprarse en moneda local", expresó.



Dijo que "naturalmente están vinculadas al tipo de cambio, es decir, si el dólar sube, nuestros Cedears también.



Personalmente pienso que es un muy buen momento, ya que estamos en la recta final de la pandemia y nos encontramos con sectores que tienen mucho por recuperar, como por ejemplo las aerolíneas o los hoteles, empresas como American Airlines o Hilton pueden ser una buena opción".



"Por otro lado, el sector tecnológico está siendo muy golpeado en estos últimos días, dando lugar al inversor para tomar posición en empresas como Mercado Libre o Nvidia que, como ya pudimos observar en los últimos años, parecen ser la punta de la lanza", añadió.



En definitiva, recomendó "evitar mantener los ahorros en pesos y, de ser posible, huir del riesgo argentino, la tecnología nos permite acceder a innumerables opciones, incluso abrir una cuenta en un broker extranjero, lo que finalmente parecería ser la decisión mas acertada para cualquier inversor". (NA)