Revivieron bonos en dólares y el riesgo país bajó por primera vez en dos semanas

S&P Merval y ADRs

Desde paridades casi por el piso, los bonos soberanos argentinos recobraron el aliento este jueves ante compras de oportunidad tras un duro derrotero bajista durante varias jornadas, por la desconfianza de los inversores, en medio la ralentización de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para refinanciar una deuda millonaria.El esperado rebote de los títulos soberanos hizo que cediera la presión sobre el riesgo país, que volvió a bajar por primera vez en dos semana, en medio de una jornada marcada por el mejor clima en las plazas externas.Los bonos en dólares repuntaron hasta un 2,5% (Global 2041), tras acumular un quebranto promedio del 6% en las anteriores 10 sesiones de negocios, y con el bono referencial Bonar 2030, aumentando un tibio 0,5%.Las dudas sobre el mercado de bonos se reflejaron en la firmeza de los llamados eguros contra default (Credit Default Swap o CDS). "Las razones hay que buscarlas en la liquidación de posiciones y compra de cobertura con CDS por parte de los principales fondos que actuaron en el canje de deuda producto de la desilusión ante la demora del acuerdo con el FMI. La falta de un plan avalado por el FMI terminó de desencantar a los pocos fondos que aún posaban la mirada en los bonos argentinos", dijeron desde la consultora Delphos Investment.Argentina negocia con el FMI un plan de facilidades extendidas, para lo cual el ministro de Economía, Martín Guzmán. se reunirá con las máximas autoridades del organismo el 23 y 24 de marzo en EEUU, dijo este jueves un vocero del organismo, quien sostuvo que aún no hay un cronograma para ese acuerdo.En ese marco, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajaba 1,4%, a 1.627 puntos básicos, tras alcanzar el miércoles su máximo histórico de 1.669 unidades desde que este índice se lanzó en los 1.083 puntos en septiembre cuando el país reestructuró bonos por unos 100.000 millones de dólares."El viento del norte (Estados Unidos) esta vez pudo ser aprovechado por los bonos en dólares tras el fuerte castigo que vienen acumulando", dijo un analista. Advirtió que la mejora "no invalida que la cautela sigue primando entre los inversores, ya que no detectan aún 'drivers' que puedan revertir las deprimidas valuaciones, dentro de un clima de incertidumbre política y económica acentuado por ser un año electoral".Sobre el cierre de la jornada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que los precios minoristas subieron un 3,6% en febrero, con lo que acumulan un alza del 7,8% en los dos primeros meses del año y un incremento del 40,7% en los últimos 12 meses.Frente a ello, los bonos CER (inflación) cerraron con mayoría de alzas, en algunos casos del 1,7% (Cuasipar).Frente al rebote de los bonos, el índice S&P Merval subió un 2,1%, a 48.324 unidades, liderado por el sector energético y en línea a la mejora de las plazas externas.Las subas más pronunciadas las anotaron los papeles de Aluar (+4,9%); Mirgor (+4,2%); Ternium (+3,8%); Telecom (+3,6%); y Transportadora de Gas del Sur (+3,5%).En Wall Street, pro su parte, las acciones de empresas argentinas operaban con mayoría de alzas. Los avances eran encabezados por los activos de Despegar (+12,4%); Mercado Libre (+9,4%); y Globant (+6,3%). En tanto, YPF sumaba un 2,2%; mientras que los bancos trepaban hasta 5,7%.La suba de las acciones argentinas se da en medio de una jornada muy positiva en la bolsa de Nueva York, donde el índice Dow Jones alcanzó un máximo histórico por cuarta sesión consecutiva, ya que disminuían las preocupaciones sobre la inflación, mientras que una caída mayor a la esperada en las solicitudes semanales de desempleo reforzó las expectativas de una recuperación del mercado laboral.El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,9%, a 32.585,35 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba un 1%, a 3.936,12 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba un 1,9%, a 13.313,004 unidades.Menos estadounidenses de los esperados presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada, en momentos en que una mejora del entorno de salud pública está permitiendo la reapertura de más áreas de la economía. "La caída en las solicitudes de desempleo es otra victoria de la semana y una señal sólida de que estamos avanzando hacia una vida prepandémica", dijo Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión de E*TRADE Financial.El miércoles, el Dow registró un récord de cierre por primera vez en dos semanas, ya que las tibias cifras de inflación disiparon los temores de que la economía se está calentando demasiado, en una jornada en que un proyecto de ley de 1,9 billones de dólares para mitigar el impacto del COVID-19 recibió la aprobación final del Congreso."Hay una clara rotación hacia acciones de valor sobre las de crecimiento", dijo Julius de Kempenaer, analista técnico senior de StockCharts.com en Amsterdam, Holanda. "Será interesante ver si estos sectores de valor pueden mantener la tendencia alcista en el S&P 500".Ámbito.com