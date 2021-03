Estaciones de servicio venden 25 por ciento menos de combustibles que en 2019

Sociedad Analizan aplicar nuevas medidas de seguridad para estaciones de servicio

El secretario de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, Osvaldo González señaló que los aumentos de precios “siempre van en contra del consumo”, por lo que los usuarios cargan combustible “por los mismos pesos”.Comentó que “estamos en un 70 o 75 por ciento de lo que se vendía en 2019. Los incrementos inciden en que no se pueda recuperar volumen. Los aumentos, en su mayoría, este año han sido por mayores impuestos o ajustes en el valor del biodiesel”.“Tenemos la misma información que ustedes. Si el ajuste de mañana es solamente por impuestos rondará los dos pesos la nafta y 1,20 el gasoil, pero al aumento nos lo confirman en el mismo momento en que se produce”, expresó el empresario.Aclaró que “esto no tiene ningún beneficio para la estación, excepto que se le agregue una suba en el costo del producto, con lo cual el impacto sobre el valor final sería mayor al que mencioné”.Por otra parte, se refirió a la reunión por seguridad que mantuvieron con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.“De cada 100 pesos, 10 son utilidad de laY completó: “Buscamos alternativas viables para que haya cierta protección. Creo que vamos a llegar a un punto de acuerdo para que cosas como las ocurridas en el Acceso Norte no nos vuelvan a pasar”.