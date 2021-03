El dólar blue bajó un peso y cerró a $143

El dólar "contado con liqui" revirtió la caída de la primera parte de la jornada, y rebotaba casi 3% hasta casi $149, después de tocar su menor valor en lo que va de 2021, que lo llevaron a ubicarse circunstancialmente por debajo del MEP y del blue.



Bajo la constante intervención de organismos oficiales -según fuentes del mercado-, el dólar CCL repuntaba un 2,9% a $148,97, con lo que la brecha con el oficial mayorista se ubica en el 64,2%.



Por el contrario, el dólar "bolsa" (MEP) cedía 1,6% y operaba a $143,08, por lo que el spread con la cotización oficial era del 59,7%.



Las intervenciones oficiales continúan regulando la dinámica de ambas cotizaciones, que siguen respetando el techo de los $150, a pesar de una mayor demanda por cobertura, tras el abaratamiento y el menor apetito hacia el "carry-trade", dicen en el mercado.



En ese marco, el Banco Central sigue comprando dólares en el mercado mayorista (más de u$s700 millones en lo que va de marzo), los cuales destina una parte a comprar bonos y abastecer de oferta el CCL, por ende, las reservas internacionales crecen mucho menos que los saldos positivos de la autoridad monetaria en sus intervenciones (en el mes aumentaban en u$s361 millones).



Al mismo tiempo, el pago del impuesto a las Grandes Fortunas hasta el próximo 31 de marzo podría generar ingresos de entre u$s2.000 millones y u$s3.000 millones, calculan en el mercado, y, en consecuencia, más flujo de venta de dólar CCL para las próximas semanas, por lo que la brecha se mantendría relativamente acotada en el corto plazo, coinciden operadores.



Los tipos de cambio bursátiles acumularon una caída de hasta 4% durante febrero, un mes que terminó siendo positivo para el Banco Central porque se acortaron las brechas, se fortalecieron las reservas y, al mismo tiempo, se produjo un deslizamiento del tipo de cambio oficial controlado para evitar un atraso, pero intentando no sumar mayor presión a los precios.



Dólar blue



Luego de tres jornadas sin variantes, el dólar blue volvió a caer este miércoles, al bajar $1 hasta los $143, por lo que la brecha con el oficial anotó un nuevo mínimo en casi 11 meses.



Con este nuevo retroceso, el spread entre el paralelo y el dólar oficial mayorista bajó al 57,6%, su nivel más bajo desde abril de 2020, y unos 40 puntos porcentuales menos que a fin de año (97,3%).



La semana pasada el billete paralelo cayó $2, mientras que en lo que va del año acumula un retroceso de $23. El blue había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no da síntomas de despegue.



Dólar oficial



En el mercado oficial, el dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, trepó 51 centavos a $159,03, ya que la cotización minorista que se ubicaba en $96,38, 31 centavos más que el martes. En el Banco Nación, en tanto, el billete, sin los impuestos, se vendía sin cambios a $95,50.



En el segmento mayorista, por su parte, la divisa de EEUU ascendió acotados seis centavos a $90,76, bajo la regulación del Banco Central, que volvió a comprar divisas, aunque mucho menos de los niveles registrados la semana pasada.



Según fuentes del mercado, la autoridad monetaria terminó el día con un saldo positivo superior a los u$s10 millones, en un contexto de escaso volumen, para acumular en marzo un total de u$s725 millones en compras netas.



Los operadores de la plaza destacaron que la moneda se movió en un escenario de escasa actividad donde la oferta privada mantuvo un leve predominio, permitiendo un saldo a favor por la intervención oficial.



"El tipo de cambio mayorista mantiene su ritual de deslizamiento con ajustes muy moderados en una estrategia oficial que busca mantener muy bajas las expectativas de saltos bruscos de la cotización. En un escenario de muy bajo nivel de actividad, la oferta de divisas fue otra vez funcional a los objetivos del Central que sigue con un proceso de compras netas que le permiten superar día a día los registros de los meses anteriores", comentó un operador. El volumen operado este miércoles cayó un 28% hasta los u$s139 millones.



En este contexto, las reservas brutas subieron el martes u$s16 millones hasta los u$s39.748 millones.



Dólar futuro



En el mercado de futuros del ROFEX, los diversos plazos del dólar anotaron leves subas de entre el 0,1% y el 0,2%. La divisa para fin de mes terminó con una tasa del 33,34% y para finales de abril cerró al 36,6%. Se operaron apenas u$s164 millones.



Dólar en el mundo



El dólar se apreciaba este miércoles en el mundo y repuntaba desde una leve baja tras un magro reporte de inflación de Estados Unidos, mientras que los inversores estaban atentos a una subasta de bonos del Tesoro a 10 años que podría generar volatilidad en los mercados cambiarios.



Los precios al consumidor de Estados Unidos marcaron su mayor alza anualizada en un año, pero la inflación subyacente permaneció débil en medio de la lenta demanda de servicios como viajes aéreos, indicaron datos del Gobierno.



Las cifras estuvieron en línea con las expectativas de analistas, aunque la inflación subyacente avanzó 0,1%, frente a las expectativas de una aceleración de 0,2%.



Los rendimientos de bonos del Tesoro retrocedieron ligeramente luego de los datos, ya que los inversores esperan que el panorama de los precios al consumidor en el país permanezca alcista.



El índice dólar ha variado en relación con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro este año, ya que a su vez los retornos más altos elevan el atractivo de la moneda y refuerzan la confianza de los inversores, generando una mayor demanda de activos considerados seguros.



El índice dólar sumaba 0,026% a 92,022 unidades, luego de haber caído levemente antes en la sesión tras la divulgación del dato de inflación estadounidense.



Los retornos de la deuda estadounidense podrían subir más a medida que el mercado incorpora emisiones de esta semana por un total de 120.000 millones de dólares en bonos del Gobierno con vencimiento a tres años, 10 años y 30 años.



La subasta de bonos a 10 años del Tesoro del miércoles es la operación que podría tener mayor incidencia en la confianza del mercado, ya que una baja demanda podría generar mayor presión sobre los papeles estadounidenses, de acuerdo a estrategas de ING.



Entre otras monedas, el euro perdía 0,06% a 1,18915 dólares, antes de una reunión del Banco Central Europeo del jueves.



Un tema en especial dominará la reunión del BCE: lo que harán las autoridades con el incremento de los rendimientos de deuda soberana, que de no regularse podrían socavar los esfuerzos destinados a la recuperación de la economía de la zona euro tras la crisis del coronavirus.