El uso de la capacidad instalada arrojó el mejor enero de los últimos 3 años

Pese a la buena performance, el indicador experimentó una caída de 1,2% con relación a diciembre pasado, cuando había llegado al 58,4%.



Sin embargo, si la comparación se realiza contra igual mes de 2020, el indicador elaborado por el organismo encargado de las estadísticas experimentó una suba de 1,1% (56,1% en enero del año pasado), la tercera consecutiva.



En un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que el resultado confirmó que fue el mejor enero de los últimos tres años para la capacidad en la industria.



Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al índice general fueron: refinación del petróleo (77,5%), productos minerales no metálicos (71,7%), industrias metálicas básicas (70,7%), sustancias y químicos (62,9%), alimenticios y bebidas (60,0%) y papel y cartón (58,8%).



Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general son productos de caucho y plástico (52,6%), tabaco (49,3%), edición e impresión (49,2%), textiles (43,0%), metalmecánica excepto automotores (41,4%) e industria automotriz (31,4%).



Según explicó la cartera que conduce Martín Guzmán, el indicador de este mes superó también el nivel de utilización de enero de 2019, aunque todavía se encuentra por debajo de 2018 (61,6%).



En términos interanuales, el crecimiento se dio en 6 de los 12 sectores relevados.



En este sentido, lideró el crecimiento Minerales no metálicos con un aumento de 17,3 puntos en enero en la medición interanual, la máxima suba desde inicio de la serie en 2016.



Luego siguieron Metálicas básicas (9,2 puntos porcentuales en forma interanual), Caucho y plástico (7,5 interanual) y Metalmecánica (6,8 interanual).



Por su parte, Automotriz acumuló la tercera suba consecutiva (5,1 puntos porcentuales interanual) y Alimentos y bebidas creció 1,4% revirtiendo la caída de diciembre, debido a la medida de fuerza gremial del rubro de aceiteros.



De los restantes 6 sectores, Refinación de petróleo recortó su caída hasta 3,2% y también cayeron Tabaco (18,0 puntos porcentuales interanual), Químicos (10,9%) y Papel y cartón (9,1%).



Respecto al mismo mes de 2020, las principales incidencias positivas se observan en las industrias metálicas básicas y en la metalmecánica excepto automotores.



En el caso de la industria metalmecánica excepto automotores, que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 41,4% superior al registrado en el primer mes del año pasado (34,6%), se destaca el incremento en el nivel de actividad de los fabricantes de maquinaria agropecuaria.



En el caso de los productos minerales no metálicos se produjo un fuerte aumento como consecuencia principalmente de las subas interanuales en los niveles fabricados de artículos sanitarios de cerámica, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, placas de yeso y cemento.