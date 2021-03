Oficial: no pagarán retenciones las exportaciones de autos cero kilómetro

El Gobierno oficializó a través de un decreto, la reducción parcial de las retenciones a las exportaciones de vehículos cero kilómetro. De este modo, las terminales automotrices que durante este año superen los niveles de exportación que lograron en 2020, no pagarán retenciones.



La decisión se formalizó este miércoles con la publicación del decreto 150/21 en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y de los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



"Fíjase en 0 % la alícuota del Derecho de Exportación para las exportaciones incrementales de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, en términos de su valor FOB, realizadas por cada exportador hasta el 31 de diciembre de 2021, considerando como período base el año 2020", según el texto oficial.



En consecuencia, se mantendrán los derechos de exportación de 2020 con una alícuota de 4,5% pero se desgravarán en su totalidad las denominadas "exportaciones incrementales".



"Las mercaderías alcanzadas por lo dispuesto no deberán abonar ninguna otra alícuota del derecho de exportación distinta a la allí establecida", aclaró el decreto.



Por su parte, los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo fueron autorizados a dictar normas complementarias que resulten necesarias para la implementación de esta decisión.



El Poder Ejecutivo justificó el nuevo decreto al señalar que "se estima pertinente extender el beneficio de la alícuota del derecho de exportación del 0 para todas las exportaciones incrementales, incluyendo las intra Mercosur, modificándose, asimismo, el período base utilizado para aplicar el beneficio, medido en sus valores FOB".



La medida oficializada este miércoles modifica el decreto 789/20 y fue firmada por Fernández en un acto realizado el martes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, ocasión en la que también se presentó el Proyecto de Ley de Promoción Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor.



En ese evento, el Jefe de Estado celebró los acuerdos sectoriales para sustituir importaciones. "Estoy muy contento porque he visto trabajar a todos. He visitado tres o cuatro plantas automotrices. Y en todos los casos vimos cómo el sector en plena pandemia apostaba, incluso con inversiones fuertes en favor del crecimiento y el desarrollo", dijo Fernández. Y añadió: "Para nosotros, la actividad automotriz es una especie de nave insignia, y por eso tiene que crecer. El Estado ha hecho su aporte: tuvo la capacidad de oír y buscar soluciones a los planteos del sector".



En cuanto al Proyecto de Ley de Promoción Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor, éste apunta a generar empleo y fortalecer las exportaciones del sector. El objetivo principal del proyecto es el fortalecimiento de la cadena de valor de la industria automotriz, la generación de puestos de trabajo, el desarrollo de nuevos modelos y "el fomento de una mejor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador de la cadena y una mayor integración de autopartes locales".