Estibadores protestan en puerto Ibicuy por un conflicto sindical

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) que conduce Marcelo Osores comenzó anoche un paro nacional de actividades en el marco de un pleito por representatividad gremial.La medida de fuerza, que afecta el normal funcionamiento de los puertos, tiene relación con el conflicto originado semanas atrás con la empresa Urcel SA de Entre Ríos.Los estibadores reclaman la representación de los trabajadores que -según denunció la FEPA- con el convenio actual ganan menos de la mitad del salario promedio de la actividad.Las protestas comenzaron en los puertos de Concepción del Uruguay y de Ibicuy en la provincia de Entre Ríos, pero ante la falta de respuestas al reclamo, la organización definió federalizar las medidas.“La empresa, que es la única responsable de lo que está sucediendo, esgrime una representación que no existe, firmaron con gente que no tienen representación gremial ni a título personal ni institucional, con lo cual no es un problema de encuadramiento, el problema es que la empresa no quiere reconocer a la representación real de los estibadores”, explicó Osores.Para el dirigente, las razones de negarse a reconocer a los SUPA -adheridos a la FEPA- “están a la vista, los trabajadores de Puerto de Concepción e Ibicuy están trabajando prácticamente por un plato de comida, por debajo de la mitad de lo que gana un estibador promedio en el país”.Además, la empresa Urcell recibió denuncias por maltratos, por falta de entrega de indumentaria adecuada y mal pago de jornadas, “con trabajadores al borde de la esclavitud”.Por estas horas, los estibadores de la FEPA realizan una permanencia en el puerto de Ibicuy ante la amenaza de desalojo por parte de la empresa.