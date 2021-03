Bancos nacionales respaldan propuesta de productores para recuperar Vicentín

Según informó el Banco Nación, los bancos públicos nacionales afectados por el concurso de Vicentin respaldaron la propuesta de un grupo de acreedores granarios damnificados por la agroexportadora, que se elevó en febrero pasado al directorio de la exportadora para evitar el “desguace” de la compañía, que se plantee una reestructuración de la empresa y se la vuelva a poner en funcionamiento plenamente.



El proyecto, firmado por unos 60 acreedores, propone conformar una mesa de reestructuración para salvaguardar y relanzar la compañía, tras el default que declaró la empresa hace ya más de un año, cuando alegó estrés financiero y dejó deudas por casi 100 mil millones de pesos. “La única alternativa para volver a poner a Vicentin en marcha es capitalizar gran parte de las las acreencias, diseñar planes de pagos para aquellos que no deseen capitalizarse con quitas o esperas, generar acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento, como así también con los financieros para el capital de trabajo y separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas”, señalaron desde el grupo de acreedores.



“Consideramos muy positiva la iniciativa presentada por los propios productores, cooperativas y acopiadores damnificados. La propuesta permitirá recuperar la cerealera santafesina y reducir la millonaria deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades bancarias y el resto de los acreedores”, señaló Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación.



En el comunicado, el titular del Nación confirmó el respaldo que recibió la propuesta de acopiadores, cooperativas y operadores de a Bolsa de Comercio de Rosario, ya que la misma tiene en cuenta “el reconocimiento de las deudas para todos los actores involucrados, la separación en la gestión de la empresa de quienes la condujeron al default y la participación, junto a los productores, del Estado provincial y nacional en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo y que permita la recuperación de la producción y los puestos de trabajo”.



Además, el titular del Banco confirmó que la entidad estaría dispuesta a financiar a los productores originadores si avanza esa iniciativa. “A pesar de que no existe un pronunciamiento público, la opinión del Banco Nación es compartida por el Banco Provincia, el Ciudad y el BICE que, en todos los casos, sostienen como objetivo la recuperación de los créditos y la reactivación de la actividad productiva”, dijo Hecker.



Deuda



Hay que recordar que la agroexportadora que está instalada en el norte de Santa Fe mantiene con las cuatro entidades financieras estatales una deuda que supera los 500 millones de dólares y en el Juzgado de Reconquista se tramita el Concurso de Acreedores.



La propuesta que presentó el grupo de acreedores contempla planes de pagos, a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera; acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento; acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo y separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas.



Otro punto central que se destaca de dicha iniciativa es que exista la participación del Estado nacional y provincial, así como de la banca pública, con la cual la empresa mantiene, solamente con el Banco Nación, una deuda en torno a los USD 300 millones.



Para los damnificados, si Vicentin continúa con la composición accionaria actual es “muy improbable que vuelva a comprar el volumen necesario de granos, que recomponga su capital de trabajo y que venda el paquete de control accionario a un inversor que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”. Asimismo, también observan como muy difícil que sin la intervención estatal exista una “reestructuración exitosa”.