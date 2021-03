Industriales "preocupados" por las subas de tarifas y la normalización laboral

La conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su "preocupación" por la suba en las tarifas a industrias de alto consumo energético y destacó que una de las prioridades más urgentes para el sector es "la normalización del mercado laboral" en el marco de una agenda de recuperación económica y productiva.



Así se analizó en el encuentro que mantuvieron los integrantes de la Junta Directiva de la UIA, en el que además se manifestó la "preocupación por los bloqueos que están sufriendo establecimientos industriales en todo el país",destacó la entidad tras la reunión.



En este contexto, los dirigentes industriales destacaron que "la circulación y la distribución de bienes industriales en muchas provincias argentinas se ve seriamente afectada, provocando perjuicios a las empresas y a toda la población en el marco de una crisis sanitaria".



La Junta Directiva también continuó analizando la agenda que potencie a la política industrial y a las mejoras de productividad en pos de la recuperación económica.



En este sentido, se coincidió en que "una de las prioridades más urgentes es la normalización del mercado laboral", y para ello entendieron que "es necesario promover un escenario de reactivación económica sustentable y de recuperación del nivel de empleo formal".



"Medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección, impactando de manera negativa sobre la formalización y la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico", advirtieron.



En el repaso de la actualidad de los sectores y regiones que componen a la Unión Industrial, se analizó cómo está evolucionando la actividad desde el inicio de 2021 y de qué manera impactan las medidas derivadas del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo).



Entre la agenda de temas que afectan a las industrias, se mencionaron "el incremento de los costos operativos –ligados al traslado de personal a cargo de las empresas y el personal dispensado, entre otros–, el impacto de la carga fiscal sobre el sector formal y el crecimiento de la competencia desleal por parte del sector informal".



Además, se manifestó "preocupación por la suba en las tarifas a industrias de alto consumo energético -que es el segmento que compra directamente a las distribuidoras", y en este sentido, se coincidió en que "los aumentos deben darse en un marco de previsibilidad y con escalonamientos".



También se destacó que el aumento de tarifas y la reducción gradual de los subsidios "no puede recaer exclusivamente sobre el sector productivo, que en el actual contexto debe sostener el mercado interno y ser competitivo en lo que refiere a exportaciones".



Otro de los temas que preocupa a los industriales y que formó parte del temario del encuentro es el régimen de aprobación de SIMIS para el acceso a insumos importados, respecto de lo cual se expresó que "el actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad".



Finalmente, se repasaron las cifras que dio a conocer el Indec sobre los indicadores de actividad y de empleo industrial.



Con respecto a la producción, en enero se registraron subas a nivel mensual (+1,7% s.e.) e interanual (+4.4%), en línea con los datos correspondientes a finales de 2020.



En cuanto al empleo, si bien en diciembre de 2020 continuaron los signos de mejora interanual (+0,7%), se evidencia una desaceleración en el crecimiento intermensual (+0.1%).