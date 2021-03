Dos camiones que transportaban cítricos fueron interceptados en la autovía 14

Dos camiones que transportaban cítricos fueron interceptados durante los operativos de control fitosanitarios realizados en el puesto ubicado en la autovía 14 cruce con ruta 22, dado que la fruta no cumplía con el análisis de maduración apropiado para el consumo.



El operativo se realizó en el puesto ubicado en la autovía 14 cruce con ruta 22 donde diariamente se realizan tareas de inspección de manera conjunta entre personal de la Dirección General de Agricultura de la provincia, Dirección General de Fiscalización; Ente Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el acompañamiento de la Policía Entre Ríos.



En el mismo se constató que el camión marca Scania con destino a Villa Madero provincia de Buenos Aires, que transportaba 50 cajones de mandarina variedad Okitsu no cumplía con los índices de maduración establecidos por norma, para su consumo.



Según establece la ley citrícola Nº 908, el vehículo debe retornar a su lugar de origen junto con la mercadería que transporta; lo cual no sucedió y el chofer del camión volvió a ser interceptado esta vez en el puesto caminero Brazo Largo, sobre la ruta nacional 12, kilómetro 19.5. De esta manera se labró el acta pertinente y se procedió a retirar la mercadería del camión para evitar la llegada de la fruta inmadura al mercado.



También por el mismo motivo fue interceptado un camión marca Volkswagen que salió de Chajarí con destino a Tapiales, provincia de Buenos Aires y transportaba 250 cajones de mandarina variedad Okitsu.



El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, señaló que “desde el gobierno provincial se está trabajando fuertemente en mejorar los procesos de control y fiscalización. Fomentando la formalización del sector, la trazabilidad de lo que se transporta y fundamentalmente la competencia desleal”.



Amavet destacó: “En este caso si el producto no cumple con los estándares de calidad, es una fruta que ingresa al mercado perjudicando a aquel productor que espera la madurez necesaria para poder enviar al mercado. De esta forma estamos bregando por cuidar el mercado y nuestra producción”.



“Mejorar los procesos de control y fiscalización que llevamos adelante entre la provincia, la Fecier y el Senasa, es responsabilidad de todos y en este sentido estamos trabajando de manera muy coordinada”, concluyó.



Por su parte, el responsable de las barreras fitosanitarias, Germán Scattone, recomendó que “quienes tengan inquietudes o consultas respecto al estado de madurez de las frutas, deben acercarse a las distintas Asociaciones de Citricultores próximos a su zona, a los fines de evacuar las dudas pertinentes”.