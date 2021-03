El dólar blue se mantuvo estable: CCL y MEP bajaron su valor

Los tipos de cambios implícito retroceden este martes hasta un 2% y las brechas con el mayorista oficial se ubican cerca del 60%, mientras se mantuvo el "veranito" en el blue y el Banco Central interrumpió su seguidilla de saldo comprador en el mercado cambiario y terminó con resultado neutro.



Por segunda jornada consecutiva en negativo, el dólar "contado con liqui" (CCL) desciende un 2,3% a $144,28, con lo que la brecha se ubica en el 59,14%. Mientras que el "bolsa" (MEP) baja un 1,4% a $143,87 y el spread queda a 58,7%.



"La calma también se observa en los dólares financieros, aún luego de reacomodarse al alza moderadamente, ya que las intervenciones continúan regulando la dinámica de dichas referencias y así es que siguen por debajo de los $150", destacaron desde el Estudio Ber.



La ratificación del ministro de Economía, Martín Guzmán, de llevar adelante el plan oficial de depreciación anual del 25%, junto con buenas lluvias de inicio de año que favorecen al agro y posibilidad de una asignación de DEGs del FMI contribuyen a la estabilidad cambiaria, afirman analistas de Neix.



"La estrategia sigue siendo usar el dólar oficial para anclar precios y el riesgo es que se dispare la brecha cambiaria, aunque en el corto plazo, el pago del impuesto a las Grandes Fortunas antes de fin de marzo probablemente actúe de contrapeso", agregaron.



Los tipos de cambio bursátiles acumularon una caída de hasta 4% durante febrero, un mes que terminó siendo positivo para el Banco Central porque se acortaron las brechas, se fortalecieron las reservas y, al mismo tiempo, se produjo un deslizamiento del tipo de cambio oficial controlado para evitar un atraso pero intentando no sumar mayor presión a los precios.



Dólar oficial



El dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, subió 12 centavos este martes a $158,52 dado que la cotización minorista ascendió siete centavos a $96,07. En el Banco Nación, en tanto, el billete, sin los impuestos, avanzó 25 centavos a $95,50.



La divisa de EEUU trepó nueve centavos en el segmento mayorista a $90,66 en una rueda en la que operó más equilibrada con una demanda un poco más sólida que la de los días precedentes.



Los máximos se anotaron en el arranque en $90,66, nueve centavos por encima del final previo. Los ingresos desde el exterior prevalecieron ligeramente en el primer tramo del día estimulando una suave corrección bajista de la cotización que tocó mínimos en $90,64, un valor que fue soportado por las compras oficiales. La demanda autorizada tomó cuerpo en la segunda parte de la sesión revirtiendo la tendencia imperante con una presión sobre los precios que avanzaron hasta los máximos iniciales, un límite que no pudo superarse por la intervención del Central con ventas que atendieron la demanda no cubierta por la oferta genuina.



Fuentes privadas del mercado estimaron que la autoridad monetaria habría terminado el día con un saldo neutro por su intervención.



"Una puntual mejora de la demanda autorizada pudo equilibrar las fuerzas del mercado, absorbiendo con fluidez los ingresos genuinos en una rueda que tuvo una corrección mayor de los precios del dólar mayorista", destacó el analista Gustavo Ber.



Agregó que: "con la suba más importante para un día de operaciones desde el 24 de febrero pasado, a excepción de los primeros días de cada semana, el precio de la moneda estadounidense alcanza nuevos máximos históricos pero siempre direccionada por la regulación oficial".



El saldo positivo del Banco Central no ha sufrido mayores modificaciones y sigue superando al monto obtenido el mes anterior, en un escenario en el que la oferta genuina sigue apuntalando la estrategia de las autoridades económicas. En este sentido, la autoridad monetaria acumula un saldo a favor de más de u$s700 millones en lo que va de marzo, con lo que en este período ya adquirió más que en todo febrero (habían sido u$s634 millones).



Asimismo, desde diciembre la entidad conducida por Miguel Pesce acumula compras por más de u$s2.000 millones. Lo que sin dudas es un buen dato, en especial, luego de las expectativas que existían en los últimos meses del 2020.



A pesar de las compra del BCRA, las reservas brutas cayeron el lunes u$s71 millones hasta los u$s39.732 millones. Esto puede responde a varios factores, entre ellos el descenso del oro a mínimos de nueve meses y la utilización de reservas para recomprar los bonos que la autoridad monetaria vende para sostener la cotización de los dólares financieros, y así defender las paridades de los títulos.



Dólar blue



El dólar blue cerró estable este martes por tercera rueda consecutiva a $144, a $14,50 más que el dólar solidario, mientras la brecha con el oficial se mantuvo un nuevo mínimo en casi 11 meses.



De esta manera, el spread con el dólar oficial mayorista se ubicó en el 58,8%, su nivel más bajo desde abril de 2020.



La semana pasada el billete paralelo cayó $2, mientras que en el lo que va del año acumula un retroceso de $22.



Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, puntualizó en diálogo con Ámbito que "el dólar solidario en el escenario actual es poco representativo ya que poca gente está realizando viajes al exterior por motivo de la pandemia y la compra de dólares está restringida a un cupo mensual de u$s200 (e incluso muchas personas no están comprando nada debido a la pérdida de poder adquisitivo). Así que una explicación sobre que el dólar blue está más barato que el solidario es que, en el segmento oficial, existe una acotada demanda que resta presión al segmento".



Agregó que también se está dando una "especie de 'veranito'" en el segmento paralelo por una mayor oferta debido a la necesidad de pago del impuesto a las grandes fortunas (contribuyentes venden en ese circuito para afrontar esa obligación en pesos) y que la cotización actual sigue siendo "cara" en términos históricos. "Todo esto termina arbitrando entre los distintos mercados".



Por su parte, Christian Buteler, analista financiero, señaló a Ámbito que "es difícil" estimar durante cuánto tiempo se mantendrá en esos valores -sobre todo, en relación a la brecha con los otros dólares- porque hay cierta distorsión ya que éste no es el orden natural de los precios, pero dependerá dependerá de la política monetaria del BCRA en el mercado cambiario oficial".



En este sentido, el analista mencionó que "si las autoridades monetarias mantienen el nivel actual de emisión, se puede llegar a lograr alguna estabilidad en el mercado cambiario, pero si vuelve a incrementarse la emisión por necesidades de financiamiento se podría dar un nuevo salto del dólar".



El blue había amagó con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no da síntomas de despegue. En lo que va del año, la cotización paralela acumula un retroceso de $21.



Dólar en el mundo



El dólar en el mundo se alejaba de máximos de tres meses y medio este martes debido a la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que permitía alzas de monedas de mayor riesgo, como la libra esterlina, el dólar australiano y su par neozelandés.



El índice que mide la fortaleza del dólar contra una cesta de seis monedas caía un 0,3% a 92,081, luego de tocar un máximo de tres meses y medio de 92,506 durante la sesión en Asia.



Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían hasta 1,52%, en su segundo día consecutivo de bajas.



Los operadores temen que los rendimientos puedan aumentar aún más esta semana, ya que el mercado tendrá que digerir una subasta de 120.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años, especialmente después de la débil subasta de la semana pasada y una venta de notas a 7 años que vio un repunte de los rendimientos.



"Es probable que la estabilidad siga siendo el tema del día de cara a las subastas de bonos del Tesoro y de la publicación de la inflación estadounidense de mañana, que son los riesgos a corto plazo para los mercados de divisas (dadas las posibles repercusiones negativas en los bonos del Tesoro y el riesgo de una mayor liquidación)", dijeron los estrategas de ING Chris Turner, Francesco Pesole y Petr Krpata en una nota.



"A corto plazo, las monedas de los exportadores de petróleo deberían verse favorecidas sobre las de bajo rendimiento en el espacio cambiario del G10, con el aumento del precio del petróleo proporcionando un factor de compensación para el desafiante entorno de riesgo global".



El euro sumaba un 0,38% a 1,18900 dólares y la libra esterlina avanzaba un 0,46% a 1,3886 dólares, ambas beneficiándose de la pausa del repunte del dólar.



El índice dólar se ha fortalecido más de un 2% en lo que va de año, ya que datos macroeconómicos positivos, combinados con una política monetaria expansiva, han elevado los rendimientos de los bonos y han afectado a las acciones tecnológicas estadounidenses.