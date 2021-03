Tras un buen balance de la temporada de verano, ampliarán el programa Pre Viaje

Más de 12 millones de personas viajaron por los principales destinos del país durante la temporada de verano, según las cifras finales del programa Pre Viaje, dadas a conocer este martes por el Ministerio de Turismo y Deportes, que conduce Matías Lammens.



El total fue de 12.852.574 turistas y ronda el 75% de lo que fue la temporada 2020, que fue récord. “Se superaron todas las expectativas. Fue un éxito y este programa llegó para quedarse”, dijo Lammens. Además de remarcar que "finalizamos la temporada con una disminución de casos" de coronavirus, adelantó que ya están diseñando nuevos derivados de este programa, como Pre Viaje Escapadas, Pre Viaje Contra temporada y Pre Viaje Extranjeros, además del Pre Viaje verano, para que los beneficios estén vigentes todo el año.



"Estamos terminando de definir cómo será el Pre Viaje para extranjeros. Pero daremos estímulos concretos (en el sentido de que no se les dará "crédito" para gastar en próximos viajes por la Argentina), como reintegro de noches de hotel, o devolución del aéreo", deslizó el ministro.



Si bien Lammens evitó dar más detalles "hasta que no esté todo definido", dijo a Clarín que no se les devolverá el IVA a extranjeros, tal como hace Uruguay, "porque es muy engorroso" y el programa comenzará como una prueba piloto "apenas estemos más avanzados en el plan de vacunación", para turistas de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Hoy en día está prohibido el turismo internacional en Argentina.



El Pre Viaje Escapadas apunta a los fines de semana largos y el Pre Viaje Contra temporada busca que los destinos turísticos sean atractivos también en temporada baja.



El Pre viaje "clasico", el que conocemos hasta ahora, se trata de un crédito equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo local durante fines de 2020 para gastos de consumo en 2021 en alojamientos, agencias de viajes, transporte y excursiones, entre otros servicios turísticos.



Y los resultados fueron más que positivos. La expectativa era de "entre un 60 y 70% de los que viajaron la temporada anterior", y llegó al 75%. "Son datos precisos, no estimaciones. El Certificado Verano nos permitió tener precisiones".



Según el informe, cerca de 600.000 turistas sacaron sus vacaciones de 2021 de forma anticipada en 2020. En promedio gastaron $ 1.620 por día por persona y eso implicó $ 201.000 millones en gastos totales en la temporada. Cerca del 50% de los gastos fue en agencias de viajes, mientras que un 40% fue en alojamientos y un 9% en transporte.



"Estamos muy contentos por la temporada, porque había voces que generaron alerta, desde septiembre, ya que la gente se movilizara implicaba que el virus también se movilizara. Las fiestas de Fin de Año subieron la curva, estábamos muy asustados a comienzos de enero. Y a fines de ese mes y a principios de febrero, fueron bajando la cantidad de casos en los destinos turísticos. A fines de febrero bajó muchísimo. La gente se cuidó mucho", detalló Lammens.



Respecto a las fiestas multitudinarias, sin barbijo ni distancia social en la Costa, el ministro las ubicó "a principios de enero", al marcar que el descenso de casos fue posterior a esos días.



Las localidades turísticas de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y Mendoza estuvieron entre los más elegidos. "Hubo destinos arriba del 100% de ocupación en la Patagonia: Río Negro, Neuquén. No Ushuaia, pero por un tema de vuelos", siguió el ministro.



Los 10 puntos más concurridos fueron: Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Carlos Paz, Bariloche, Pinamar, Monte Hermoso, San Martín de los Andes, Miramar y Córdoba. Si bien La Feliz, figura entre las ciudades más visitadas, Lammens le dedicó un párrafo aparte. "Fue una temporada buena en la costa pero Mar del Plata no cumplió la expectativa, fue una temporada regular. Tiene que ver con un cambio de actitud de la gente, que eligieron ir a espacios más abiertos". Tal como había reflejado Clarín, en Mar del Plata esta temporada fue la peor desde el verano del corralito.



Los fines de semana pico fueron el fin de semana largo de Carnaval, con más de 3 millones de turistas movilizados y ocupación plena en decenas de localidades; el cuarto fin de semana del año (23 y 24 de enero), con más de 2.4 millones de personas movilizadas por todo el país; y el fin de semana largo de Año Nuevo 2021, cuando viajaron 2 millones de personas por el país.



La estadía promedio fue de 5 días y la curva de contagios de coronavirus en esos destinos bajó desde mediados de enero.



“Luego del alza a raíz de de las fiestas de Fin de Año, la curva de contagios se mantuvo estable y comenzó a reducirse”, detalla el informe del ministerio. Lammens también hizo mención a Bariloche, "que en enero tenía una ocupación de camas preocupante, pero una baja tasa de positividad, y en febrero ya estaba en baja la tasa de incidencia de contagios. Yo también escuché 'los que se fueron al Sur volvieron contagiados', pero no fue así", marcó.



En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el promedio de 4.417 casos diarios al 29 de diciembre, subió a 4.483 el 29 de enero, pero bajó a 2.409 el 29 de febrero. La reducción es del 45,5%.