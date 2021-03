Industria Automotriz: eliminarán retenciones a quienes exporten más

El Gobierno continúa con la agenda que trazó el año pasado para fortalecer las exportaciones de productos industriales. Según confirmaron fuentes oficiales hoy a las 11:30 en Casa Rosada el Gobierno anunciará la eliminación de los derechos de exportación incrementales en la industria automotriz. Esto quiere decir que las terminales que realicen envíos al exterior durante 2021 que superen a los del 2020 no pagarán el tributo.



El Gobierno tomó esta medida durante las mesas del Acuerdo Económico y Social, de las que participaron empresas, sindicatos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo entre otros. Es así que los actores participarán del acto de la firma del decreto junto al presidente Alberto Fernández.



Más allá del anuncio de hoy, la cartera que conduce Matías Kulfas elaboró un proyecto de ley con beneficios impositivos a las inversiones del sector que se presentará en los próximos días. De acuerdo al consenso arribado se sumarán a la quita de retenciones la devolución anticipada del impuesto al valor agregado y la amortización acelerada, que pasaría de diez a dos años.



Desde la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) señalaron a Ámbito Financiero en ese contexto que “los ejes que se trazaron para el proyecto de ley son positivos. Es lo que se viene trabajando desde el año pasado con toda la cadena de valor”. A su vez, agregaron: “estamos definiendo la visión y las políticas que se van a tener a largo plazo, hacia el 2030”.



La nueva normativa tendrá como objetivo achicar el déficit de divisas generado por el sector, que varía de acuerdo al año, pero ronda los u$s 5.000 millones. También buscarán recuperar parte de las más de 15.000 fuentes de trabajo que se perdieron en la última década. En ese sentido, la propuesta es no solo fabricar más autos, sino hacerlo con mayor porcentaje de partes nacionales. Para esto, se asociarán los alivios fiscales a la ley de autopartes que impone un piso del 30% de integración nacional.



Otro de los puntos que tuvo el consenso de Gobierno, empresarios y sindicatos es la creación de un Instituto de Movilidad. Se espera que este sea un soporte para la elaboración de las políticas sectoriales, una suerte de think thank o usina de pensamiento automotriz que además brindará soporte y servicios tecnológicos.