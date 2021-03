Jubilados y concubinato: consensuaron más cambios en el impuesto a las Ganancias

Economía El nuevo piso salarial para estar exento de Ganancias será retroactivo a enero

Otros cambios:

El proyecto del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa que sube el piso salarial bruto de $ 150.000 a partir del cual se pagará el impuesto a las Ganancias y que se aplicará en forma retroactiva al 1 de enero, tiene otros cambios, como medidas adicionales para jubilados y pensionados, por zona patagónica y concubinato. Fueron consensuadas también con el Ministerio de Economía y la AFIP.-Eleva el Mínimo No Imponible de Ganancias (MNI) de 6 a 8 haberes mínimos (hoy $ 164.571,44, valor que se ajusta por la movilidad). Esto significa que empiezan a pagar Ganancias desde un nivel de ingresos más alto.-Incorpora que ese MNI se mantiene si el jubilado o pensionado tienen otros ingresos de hasta $ 167.648,40 anuales, valor equivalente a las Ganancias no imponibles (artículo 30, inciso a). El caso más excluyente y absurdo es el del plazo fijo porque basta percibir hoy $ 100 o $ 1.000 de intereses, para que el impuesto a las Ganancias pueda representar $ 10.000, $ 20.000 mensuales o más. Eso inhibía a muchos jubilados o pensionados a realizar un plazo fijo porque el pago adicional de Ganancias superaba con creces el interés del plazo fijo."Esto tiene impacto directo en todos los jubilados y pensionados que además del haber mensual perciben otras rentas o ingresos bajos, como intereses por plazos fijos o por alquileres modestos", explicó Massa.Según ANSeS unos 130.000 jubilados y pensionados del sistema nacional dejarán de pagar el impuesto y otros 30.000 pagarán menos. Y se estima que alcanzará también a otros 70.000 beneficiarios de las Cajas Provinciales no transferidas a la Nación y otros regímenes especiales. En total 230.000 personas.Mientras para los trabajadores en relación de dependencia el piso de $ 150.000 se actualizará una vez por año, según el RIPTE ( salarios formales), el mínimo no imponible del sistema jubilatorio se ajusta cada tres meses, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Así, con la aplicación de la movilidad, en junio automáticamente habrá una suba del MNI previsional acompañando el incremento de los haberes. En cambio, entre los trabajadores, un aumento salarial, como el que se están discutiendo en las paritarias, puede llevar a que superen los $ 150.000 brutos y vuelvan a tributar Ganancias.Actualmente, el contribuyente puede deducir $ 156.320,63 anuales de la base imponible del impuesto por cónyuge si no tiene ingresos. El proyecto amplia la deducción al concubino -cualquiera fuera el sexo.“La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.” Se incorporan así los proyectos presentados por los diputados Facundo Moyano y Cristina Álvarez Rodríguez”.Para dejar clara la voluntad política de que el beneficio es intocable, se va a incorporar un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional. Esto abarca a cerca de 83.467 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona -pero con una menor carga tributaria que el resto de los contribuyentes- porque mantendrán un incremento en las deducciones del 22% respecto del resto del país. Esto significa que pagan Ganancias a partir de niveles salariales más altos.Por Provincias, los alcanzados por el plus patagónico se distribuyen la siguiente manera: La Pampa 7.280, Neuquén con 21.915, Rio Negro, 12.596; Chubut, 26.684; Santa Cruz, 14.411 y en la provincia de Buenos Aires, el Departamento Patagones con 581.