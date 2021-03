El nuevo piso salarial para estar exento de Ganancias será retroactivo a enero

A partir de abril, 1.267.000 trabajadores y jubilados dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias. Y lo que les fue descontado en enero y febrero y lo que paguen por marzo será devuelto con el cobro del sueldo de ese mes. Además, se incorporará la exención del aguinaldo para los sueldos de hasta $ 150.000 mensuales.El proyecto del titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa para “subir” el piso salarial bruto de $ 150.000 a partir del cual se pagará el impuesto a las Ganancias tiene un cambio fiscal importante: se aplicará en forma retroactiva al 1ª de enero. Y no hacia delante desde su aprobación por el Parlamento como marcaba la versión original. Eso es posible por tratarse de un impuesto de cálculo anual. Además, el piso de $ 150.000 se considerará sin el aguinaldo que queda exento del impuesto para los que ganan menos de esa suma.Estos cambios surgieron de acuerdos con diputados y la CGT, y tienen el visto bueno del Ministerio de Economía y de la AFIP. Se descuenta que el proyecto será aprobado este mes.Así explicó a, el titular de la Cámara de Diputados quien agregó que se sigue avanzando en otras modificaciones, como en el caso de las horas extras, autónomos, medidas adicionales para jubilados, alquileres o viáticos laborales.El martes varios dirigentes sindicales, como Pablo Moyano (Camioneros), Mario Manrique (SMATA), Omar Plaini (canillitas), Ricardo Cirielli (aeronáuticos) se reunirán con Massa para consensuar estos puntos. La discusión arranca este martes en el plenario de comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley. Estarán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont y e secretario de Política Tributaria del ministerio de Economía, Roberto Arias.De estos números se desprende queEn el caso de los jubilados y pensionados, se eleva el mínimo no imponible de 6 a 8 haberes mínimos ( hoy $ 164.571,44), valor que se ajusta cada 3 meses por la movilidad. En cambio, los $ 150.000 se actualizan anualmente según la evolución del RIPTE (salarios formales) índice que se utiliza actualmente para las deducciones.A su vez, otras 102.741 personas con remuneraciones brutas de entre 150.000 y $ 173.000 abonarán menos para evitar "saltos" bruscos en la escala del impuesto., "volviendo al porcentaje histórico de que paguen Ganancias sólo el 10% de los que tienen mayores ingresos", de acuerdo con el proyecto.Algunos ejemplos, tomando en cuenta el descuento del 17% del aporte jubilatorio y salud y sin considerar las deducciones de la base imponible del impuesto, como cuota de la prepaga o pago de sueldo y cargas sociales del personal doméstico, arrojan lo siguiente:- Un trabajador soltero sin hijos que gana $ 91.300 netos ($ 110.000 brutos), este año el descuento mensual de Ganancias es de $ 1.657. Así en abril recibirá $ 4.971 y en el año dejará de pagar $ 19.893.- Un trabajador soltero sin hijos que cobra $ 130.000 brutos o $ 107.900 le descontaron $ 5.071 por mes. En abril le devolverán $ 15.213 y en el año dejará de pagar $ 60.863.- Para este mismo sueldo, si es casado con dos hijos le descontaron $ 656 por mes. Le devolverán en abril $ 1.968 y en el año dejará de pagar $ 7.874.- Un trabajador soltero que gana $ 150.000 brutos ($ 124.500 neto) le descontaron $ 9.694, recibirá en abril $ 29.082 y dejará de pagar en el año $ 115.685. Si es casado con dos hijos le descontaron $ 3.374 mensuales, recibirá en abril $ 10.122 y dejará de pagar en el año $ 40.489.Como el cálculo del impuesto varía según la estructura familiar del trabajador y el piso de $ 150.000 es similar para todos los trabajadores, el beneficio es mayor entre los solteros sin hijos en relación a los casados con hijos menores.En ese caso, tributará Ganancias sobre los $ 180.000. Al final del año, el empleado tendrá meses en que no pagará Ganancias por las remuneraciones de hasta $ 150.000 - porque la ganancia neta de esas remuneraciones es igual a cero. Y meses donde pagará el impuesto porque las remuneraciones fueron superiores a $ 150.000 bruto, respondieron los asesores de Massa.El costo fiscal del proyecto se calculó en $ 40.000 millones para 12 meses pero esa cifra podría ir descendiendo por los trabajadores que al recibir un aumento salarial vayan superando el piso de los $ 150.000.Por otro lado, los asesores de Massa insisten en que el costo fiscal neto será menor por la mayor recaudación impositiva que generará el mayor consumo por las sumas que se devolverán en abril y por lo que los contribuyentes dejarán de pagar de impuesto a lo largo del año.