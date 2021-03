Destacan trabajo con cadenas de trigo para que el pan tenga un "precio adecuado"

"Estamos trabajando con las cadenas del trigo para que el pan esté dentro de los valores", sostuvo el funcionario nacional.



En ese sentido, apuntó: "El tema es cómo coordinamos para que determinados productos calificados lleguen con precios adecuados".



"Cada sector tiene que hacer un esfuerzo compartido para esta lucha, que no es la del Gobierno, es la lucha de los argentinos la de la inflación", señaló.



Insistió en que "mientras se van ajustando las variables macroeconómicas, determinadas líneas de productos tienen que ser accesibles a la gente".



"No se puede tener una empresa a pérdida, pero no puede haber un desbalance entre las empresas que ganan o están al borde de la quiebra", enfatizó.



Al referirse a la política de precios llevada a cabo por el Gobierno, destacó puntualmente el funcionamiento del acuerdo de la carne en supermercados.



"En la carne lo que hemos visto es que en los momentos de oferta de los ocho cortes del acuerdo con los frigoríficos más lo dos de Precios Cuidados, se hace un movimiento de onda", consideró y argumentó que por ese motivo "los comercios alternativos" venden la mercadería "de manera accesible, como es el caso del asado, vacío y cuadrada".



"Cuando esto desaparece, existe una tendencia a presionar sobre los precios", analizó y evaluó que ello "responde a expectativas inflacionarias y situaciones de oferta y demanda".



En declaraciones radiales, Basterra resaltó la importancia de que "las cadenas identifiquen los focos de costos que hacen que los alimentos lleguen a los precios que están en la góndola".



"Los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo para poder controlar la inflación", indicó y puntualizó que con la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, "se aspira a que se generen lineamientos estratégicos".



La primera reunión del Consejo se realizó el viernes en Parque Norte, en donde el presidente Alberto Fernández pidió a los participantes que dejen de pelear por "cosas secundarias" para concentrarse en resolver la pobreza y vivir en un país con "mejores instituciones".



"Les pido que hoy más que nunca nos demos cuenta de la importancia que tiene dejar de pelearnos por cosas secundarias, que nos demos cuenta de que nos merecemos un país con mejores instituciones", manifestó el jefe de Estado.



"Que no nos pierdan las discusiones innecesarias", reclamó Fernández ante empresarios y gremialistas.



En ese escenario, Basterra aseguró que el Gobierno busca políticas que permitan a los empresarios "ver con más certeza el futuro para que puedan invertir y generar trabajo".



NA