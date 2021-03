Desdolarización de tarifas: cómo impactaría en el bolsillo de los consumidores

Cómo impactaría en el bolsillo de los consumidores

El presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa el pronto inicio del descongelamiento de las tarifas de servicios públicos y el impulso de un proyecto de ley paraconsultó a un economista qué significa la desdolarización de las tarifas y cómo impactará en el bolsillo de los consumidores.en función de distintos indicadores; uno de los ejes fundamentales es queporque a la tarifa la pagamos consumidores, comercios, industrias, por lo que cada uno de estos sectores tienen distintas capacidades de pago y diferentes impactos en el resto de la sociedad”, explicó ael economista Gabriel Weidmann.Y continuó: “La desdolarización de las tarifas implicay permite pensar el impacto que tienen los distintos tipos de aumentos en el resto de la economía”.. “Y no es lo mismo para distintos tipos de industrias la composición o la incidencia de la energía en el costo total del producto, por lo tanto,, advirtió al respecto.Para Weidmann, “la desdolarización de las tarifas pasa por poner tarifas diferenciales que no estén atadas a la evolución del dólar, que siempre es un motivo de incertidumbre en Argentina”., éste explicó: “Por un lado, hay una, y por otro, cuando Argentina no puede producir toda la energía que necesita, ya sea eléctrica o de gas,”.“Argentina tenía capacidad de auto-abastecimiento, pero al perderla y tener que recurrir a importar algunos insumos claves, en ese momento, (las tarifas) quedan fuertemente vinculadas con el dólar”, amplió en ese sentido. Y prosiguió: “El gobierno acudió aque compensaban esa diferencia entre el precio que se paga en pesos internamente, y el costo en dólar de importar algunos insumos energéticos. Pero esto acumuló grandes subsidios en pesos de lo que se hacía cargo el Estado nacional y generó“El gobierno de la gestión anterior fue bajando esos subsidios, y eso generó que aumente y se vincule más el precio de las tarifas con el costo del dólar. Al tener bajos subsidios y poca producción interna hacía que la energía se vincule fuertemente con el dólar”, argumentó al recordar la quita de subsidios a la energía impulsada por Mauricio Macri.En esa línea, el economista resaltó que el proyecto de Alberto Fernández, prevé, además, “una, por la cual se fomentará la producción de la explotación hidrocarburífera que implica una producción mayor de energía acercando más el esquema energético de Argentina hacia el auto-abastecimiento y una menor dependencia de insumos importados”.Consultado a Weidmann cómo la desdolarización de las tarifas impactaría en el bolsillo de los consumidores, éste comentó que “según lo que se anunció,“Una de las principales observaciones en el esquema de subsidios de energía hacia el 2007 / 2008 fue que había un fuerte componente de subsidios que no discriminaba por la capacidad de pago de los distintos individuos; y ahora se plantea poner el foco en la capacidad contributiva (del consumidor) y subsidiar a familias que tengan menor capacidad contributiva y que puedan hacer frente a una tarifa mayor”, explicó el economista.