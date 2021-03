Gran parte de los comercios del país no recuperaron nivel de ventas pre pandemia

Un 21,1% de los comercios relevados por la CAC señaló que las ventas cayeron más de 50% respecto de la situación previa a la pandemia (primer bimestre de 2020). Además, un 19,3% dijo que su facturación bajó entre 26% y 50% y un 18,7% que dismunuyó entre 1% y 25%. Por otra parte, más de la mitad de los comercios dice tener atraso en el pago de impuestos.



La mayoría de los comercios están operativos pero aún no recuperaron los niveles de venta previos a la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).



El 67,8% de las empresas se encuentra completamente operativa, el 26,3% está parcialmente operativa y 5,8% permanece sin operaciones, según los resultados de la encuesta realizada por la CAC a empresas de comercio minorista, comercio mayorista y gastronomía, entre otros.



El relevamiento se realizó entre el 22 de febrero y el 2 de marzo entre empresas de todo el país, enfocado en su situación presente y las perspectivas de cara a los próximos meses.



Acerca del estado de sus ventas respecto de la situación previa a la pandemia (primer bimestre de 2020), un 21,1% señaló que las ventas cayeron más de 50%, un 19,3% que las ventas cayeron entre 26% y 50% y un 18,7% que las ventas cayeron entre 1% y 25%.



Un 13,5% indicó que sus ventas no variaron y una minoría registró crecimiento: 14,6% indicó que crecieron entre 1% y 25%, un 8,2% entre 26% y 50% y un 4,7% registró un incremento en las ventas de más de 50%.



El 50,3% tiene atraso en pago de impuestos, 33,4% adeuda servicios y 26,3% está atrasado en el pago de salarios.



Consultados sobre cuál considera que será la condición de su empresa de continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días, 56,1% prevé continuar operativa, 22,8% proyecta que sufrirá importantes pérdidas, 18,7% deberá reducir su tamaño y 8,8% cerrará sus puertas.



Acerca de cuál cree que es el escenario más probable para la plantilla de personal de su empresa de cara a los próximos tres meses, 56,1% prevé mantener sin cambios su cantidad de personal, 39,2% prevé una reducción y 4,7% prevé incorporar personal.



En cuanto a las expectativas de inversión, sólo el 25,7% de las empresas planea inversiones para los próximos meses y 74,3% no prevé realizar inversiones en el corto plazo.