El blue cotizó a $144 y el Central ya compró u$s 585 millones en la semana

El dólar blue cedió hoy a $144 en la city, en una jornada en la que el Banco Central compró unos u$s 185 millones. El billete negociado en el mercado paralelo perdió $1 tras operar estable el día anterior.En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $22.El denominado dólar "solidario" se mantiene como el más caro del mercado, al quedar a un paso de los $158.El dólar "ahorro" cerró este jueves en $89,510 para la punta compradora y a $95,751 para la vendedora.Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos correspondientes, se ubicó en $157,98, al ganar 19 centavos.En tanto, el dólar mayorista avanzó seis centavos y llegó a $90,29.Fuentes del mercado indicaron que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo favorable en su intervención y estimaron que pudo comprar en torno a u$s 185 millones, tras adquirir u$s 100 el miércoles.En la semana ya acumuló unos u$s 585, mientras que a lo largo de febrero compró u$s 630 millones.En línea con lo sucedido el miércoles, operadores evaluaron que la oferta por parte del sector privado volvió a predominar en la rueda, lo cual permitió que la autoridad monetaria pudiera comprar divisas nuevamente para fortalecer las reservas internacionales.Aseguraron que las compras del Banco Central se quedaron con el excedente de divisas en la plaza cambiaria.Destacaron además que hubo un marcado ingreso de divisas del exterior.De hecho, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en febrero los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por u$s 1.810,076 millones en el mercado de cambios.En un comunicado, las entidades que representan el 40 por ciento de las exportaciones argentinas, destacó que el monto "resulta en el más elevado para el mismo mes de los últimos 18 años, excepto 2014 cuando fue de u$s 1,892 mil millones".El volumen negociado en el segmento de contado creció respecto de la rueda previa y quedó en u$s 320,830 millones.Por su parte, las cotizaciones financieras, que no están alcanzadas por el cepo, retomaron la tendencia negativa, aunque levemente.El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó a $145,84, al retroceder 0,2 por ciento.El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, perdió 0,1 por ciento, a $148,8.El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno tiene "el control de la situación cambiaria" y rechazó la posibilidad de una devaluación, a la vez que pronosticó un tipo de cambio de 102,5 pesos para fin de año.Además, consideró que la inflación constituye un fenómeno "multicausal" y remarcó que "no sólo se arregla frenando la emisión monetaria sino también con el aumento de las exportaciones, solucionando el problema del déficit fiscal y con cuestiones de comportamiento".