Fernández pretende desdolarizar la economía: especialista explicó qué significa

El presidente anunció el pasado lunes, ", ante la Asamblea Legislativa, el envío al Congreso de un proyecto de ley para "desdolarizar" las tarifas de los servicios públicos y "adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos.consultó a, respecto del tema. Aportó a Elonce TV que esta situación "se da en un contexto en el que los argentinos estamos muy expectantes y atados al dólar. Tomamos muchas decisiones en relación a la divisa".Dijo que "hay una reglamentación especifica que permite la actualización de acuerdo al tipo de cambio oficial, porque está atada al dólar de la balanza comercial"."Cualquiera sean los servicios, estos tiene una composición que puede ser el 50 %, como el gas o la energía, donde uno sabe que están atados a la balanza comercial y al dólar, porque el insumo es esencial. Existen otra parte de la tarifa relacionada al transporte de cada uno de estos servicios. Los impuestos por último, si dolarizamos el 100 %, la tarifa puede estar por sobre el nivel del costo que está teniendo la empresa", explicó la especialista.Consultada respecto de la iniciativa que se prevé enviar desde el Ejecutivo al Congreso, mencionó: "No tenemos el proyecto de ley como para afirmar cual va ser efectivamente el mecanismo que va a utilizar la fórmula, pero esto va beneficiar porque tenemos el salario que está en pesos, no está atado al dólar, sabemos que venimos muy desfasados en cuanto al aumento que ha tenido el dólar en los últimos años y el valor de los salarios"."Muchos de los bienes, producto de la especulación misma, se atan a un dólar blue o dólar libre y esto hace que el poder adquisitivo de los ciudadanos, se vea disminuido", recordó."La ley lo que va a buscar que el salario sea suficiente o pueda llegar a satisfacer las necesidades básicas que tenemos los argentinos, y en ese sentido creo que puede llegar a ayudar", estimó.En tanto, aseveró que "hay que trabajar mucho más porque esto de atar todas nuestras decisiones al dólar, que en muchos casos se toma el que no es oficial, nos hace que tengamos una cuestión inflacionaria que nos está perjudicando a todos". Elonce.com.