Desde Paraná, se remató el primer lote de girasol de la campaña 2020/2021

Se realizó el Remate del Primer Lote de Girasol Campaña 2020/2021, bajo la organización de Bolsa de Cereales junto a Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos. El lote proveniente de la provincia de Santiago del Estero fue subastado por 62 mil pesos la tonelada.



El remate de esta oleaginosa es una iniciativa organizada en conjunto entre las Bolsas de Comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe; de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, de las Cámaras Arbitrales de Rosario, Santa Fe, y Entre Ríos y de la Asociación Argentina de Girasol.



"En esta oportunidad, desde la virtualidad, nos toca ser los anfitriones a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y a la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos" destacó el Presidente de la Bolsa entrerriana, CPN Diego Maier, al iniciar la Jornada Virtual. En tanto, repasó el avance del girasol a nuestro país desde su introducción a finales del siglo XIX, en especial en suelo entrerriano, el destino de lo producido, su expansión de la mano de la industria del aceite y el surgimiento de ASAGIR.



"El complejo industrial argentino de ésta cadena supo liderar el comercio internacional de aceite, llegando en otros tiempos a concentrar más de 70% de dicho mercado, pero por distintas políticas que perjudicaron éste cultivo y condiciones de mercado que favorecieron la soja argentina fue perdiendo ese liderazgo", resaltó Maier, al mismo tiempo que instó a "bregar por políticas acertadas que vuelvan a ubicar al girasol en aquel lugar de privilegio que tuvo en otra época".



Por su parte, el titular de la CACER, José A. Corva, sostuvo que "han transcurrido tres años de aquel primer Remate de Girasol realizado en Charata, Chaco, llevado a cabo en la sede de la Bolsa de Comercio de esa provincia, en el que también participaron nuestras Instituciones. Y hoy, nos volvemos a reunir, continuando con el objetivo de aportar al crecimiento de este cultivo que viene teniendo en el país, promover su industrialización en sus diversas formas, difundir aspectos comerciales y de mercado e impulsar mejoras en el desarrollo de la cadena de valor de esta oleaginosa".



"El hecho que el productor sea del sur de la Provincia de Santa Fe. El lote se haya sembrado en la Provincia de Santiago del Estero. El Corredor sea de la ciudad de Rosario. El comprador sea un importante Industrial de la zona de Rosario. El análisis de calidad de la mercadería descargada haya sido realizado por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Certamen. Y el Remate y distinción al productor se concrete desde Entre Ríos, muestra la integración territorial que hay en los actores que participan de esta cadena de girasol", destacó Corva.



El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, Juan José Bahillo, agradeció la oportunidad de poder participar de este tipo de instancias tan importantes a nivel de país y resaltó las ventajas que ofrece esta oleaginosa. También, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, saludó a los participantes del evento que inicia formalmente la comercialización 2020/2021 de girasol. Reconoció la labor de las Bolsas del país y de ASAGIR.



Charlas



Luego de las palabras de bienvenida de los anfitriones, se dio lugar a la exposición desde Suiza al Dr. Abelardo de la Vega (Ing. Agrónomo. Dr. en Ciencias Agropecuarias por la UBA. Investigador Corteva Agriscience), quien disertó sobre los "Desafíos del mejoramiento genético de girasol en el actual sistema de producción global". El Lic. Jorge Ingaramo (Economista. Ex funcionario nacional en el Ministerio de Economía. Actual asesor económico de ASAGIR) hizo lo propio al exponer sobre "El gran futuro del mercado de Aceite de girasol: Una oportunidad que no debemos desaprovechar".



RemateDesde Paraná, se remató el primer lote de girasol



Se realizó el Remate del Primer Lote de Girasol Campaña 2020/2021, bajo la organización de Bolsa de Cereales junto a Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos. El lote proveniente de la provincia de Santiago del Estero fue subastado por 62 mil pesos la tonelada.



El remate de esta oleaginosa es una iniciativa organizada en conjunto entre las Bolsas de Comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe; de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, de las Cámaras Arbitrales de Rosario, Santa Fe, y Entre Ríos y de la Asociación Argentina de Girasol.



"En esta oportunidad, desde la virtualidad, nos toca ser los anfitriones a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y a la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos" destacó el Presidente de la Bolsa entrerriana, CPN Diego Maier, al iniciar la Jornada Virtual. En tanto, repasó el avance del girasol a nuestro país desde su introducción a finales del siglo XIX, en especial en suelo entrerriano, el destino de lo producido, su expansión de la mano de la industria del aceite y el surgimiento de ASAGIR.



"El complejo industrial argentino de ésta cadena supo liderar el comercio internacional de aceite, llegando en otros tiempos a concentrar más de 70% de dicho mercado, pero por distintas políticas que perjudicaron éste cultivo y condiciones de mercado que favorecieron la soja argentina fue perdiendo ese liderazgo", resaltó Maier, al mismo tiempo que instó a "bregar por políticas acertadas que vuelvan a ubicar al girasol en aquel lugar de privilegio que tuvo en otra época".



Por su parte, el titular de la CACER, José A. Corva, sostuvo que "han transcurrido tres años de aquel primer Remate de Girasol realizado en Charata, Chaco, llevado a cabo en la sede de la Bolsa de Comercio de esa provincia, en el que también participaron nuestras Instituciones. Y hoy, nos volvemos a reunir, continuando con el objetivo de aportar al crecimiento de este cultivo que viene teniendo en el país, promover su industrialización en sus diversas formas, difundir aspectos comerciales y de mercado e impulsar mejoras en el desarrollo de la cadena de valor de esta oleaginosa".



"El hecho que el productor sea del sur de la Provincia de Santa Fe. El lote se haya sembrado en la Provincia de Santiago del Estero. El Corredor sea de la ciudad de Rosario. El comprador sea un importante Industrial de la zona de Rosario. El análisis de calidad de la mercadería descargada haya sido realizado por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Certamen. Y el Remate y distinción al productor se concrete desde Entre Ríos, muestra la integración territorial que hay en los actores que participan de esta cadena de girasol", destacó Corva.



El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, Juan José Bahillo, agradeció la oportunidad de poder participar de este tipo de instancias tan importantes a nivel de país y resaltó las ventajas que ofrece esta oleaginosa. También, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, saludó a los participantes del evento que inicia formalmente la comercialización 2020/2021 de girasol. Reconoció la labor de las Bolsas del país y de ASAGIR.



CHARLAS



Luego de las palabras de bienvenida de los anfitriones, se dio lugar a la exposición desde Suiza al Dr. Abelardo de la Vega (Ing. Agrónomo. Dr. en Ciencias Agropecuarias por la UBA. Investigador Corteva Agriscience), quien disertó sobre los "Desafíos del mejoramiento genético de girasol en el actual sistema de producción global". El Lic. Jorge Ingaramo (Economista. Ex funcionario nacional en el Ministerio de Economía. Actual asesor económico de ASAGIR) hizo lo propio al exponer sobre "El gran futuro del mercado de Aceite de girasol: Una oportunidad que no debemos desaprovechar".



Remate



El lote ingresó el 31 de diciembre de 2020 y fue producido en el "Campo San Jorge", cercano a la localidad de Los Juríes, departamento General Taboada, Provincia de Santiago del Estero. La firma entregadora a la planta fue Agroentregas S.A.



El lote obtuvo un rendimiento de 3.000 kilos por hectáreas y tuvo una superficie sembrada de 280 hectáreas. El comprador del primer remate fue la Unión Agrícola de Avellaneda, con un precio de 62 mil pesos la tonelada.



Parte de lo recaudado será destinado a la Fundación San Agustín, donde chicos con capacidades especiales realizan la práctica del deporte, específicamente el rugby.



El lote ingresó el 31 de diciembre de 2020 y fue producido en el "Campo San Jorge", cercano a la localidad de Los Juríes, departamento General Taboada, Provincia de Santiago del Estero. La firma entregadora a la planta fue Agroentregas S.A.



El lote obtuvo un rendimiento de 3.000 kilos por hectáreas y tuvo una superficie sembrada de 280 hectáreas. El comprador del primer remate fue la Unión Agrícola de Avellaneda, con un precio de 62 mil pesos la tonelada.



Parte de lo recaudado será destinado a la Fundación San Agustín, donde chicos con capacidades especiales realizan la práctica del deporte, específicamente el rugby.