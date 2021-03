YPF adaptó su cartelería para un precio de tres dígitos: ¿se viene el aumento?

El 14 de febrero fue el último aumento que se registró en el precio de los combustibles. La suba fue de un 1 y 1,2% en los surtidores de YPF y Shell de todo el país. Y se esperan nuevos aumentos para este mes.En la capital entrerriana, los valores que rigen hasta este miércoles son los siguientes en la petrolera oficial: Nafta Super: 79,50; Nafta Infinia: 90,60; Diesel 500: 74,10 e Infinia diesel: 90,10.En el mes de febrero, algunas estaciones de servicio comenzaron a modificar las carteleras. En el caso de Axion, emitió un comunicado a sus operadores, en cual advirtió que “es posible que el precio de algunos combustibles supere los dos dígitos próximamente”, lo que significa que pasará a costar más de 100 pesos por litro.En el escrito, la empresa advierte que frente a un aumento significativo en los combustibles "esto implicará la necesidad de realizar correcciones en la posición de la coma decimal en: carteles de precios, surtidores, controladores y sistemas de facturación, ajustando el precio a 3 dígitos enteros y 1 decimal en todos aquellos sistemas que no permitan la exhibición de más de 4 dígitos en total”.En el caso de YPF, este martes se vieron algunos trabajos en la cartelería de la estación de servicios ubicada en la esquina de calles Carbó y Alsina, y este miércoles, la pizarra ya exhibe sus números con la coma colocada luego del tercer dígito.Este detalle no pasó desapercibido entre los automovilistas que esperaban para cargar sus tanques: “Al principio asusta. Uno pensaba que no iba a pasar porque los carteles no tenían ese espacio, pero bueno”, dijo un muchacho y agregó que todos los aumentos registrados en el precio “inciden un montón en el presupuesto, hace tiempo que ya no se puede decir lléname el tanque porque es imposible y se hace por importe y se anda lo que se puede andar, después hay que optar por la bicicleta”.Otro vecino dijo que, por cuestiones de trabajo, “al auto hay que usarlo igual y hay que cargar al precio que sea, aunque cuesta mucho”, y remarcó la incidencia que las subas tienen en los bolsillos y la economía familiar.“Venimos con bastantes aumentos, así que no me sorprende nada”, dijo un hombre y remarcó que necesita casi 3.000 pesos para poder llenar el tanque de su vehículo.