Turismo en Entre Ríos: “Los números están muy por debajo de la temporada 2019”

Sociedad Entre Ríos cierra la temporada de verano como el tercer destino nacional

“Fue una temporada muy tibia para todo el país, y en Entre Ríos -al ser el patio de la provincia de Buenos Aires, el gran centro emisor- el turismo de cercanía ha sido productivo”, valoró ael presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey.“En líneas generales, la costa del Uruguay trabajó un poco mejor; se destacaron Gualeguaychú, Colón, Federación y Villa Elisa, ciudades que tuvieron un promedio del 40% de ocupación; mientras que el resto estuvo en líneas generales en un 38%”, comunicó al tiempo que acotó: “hubo algunos picos durante los fines de semana y la mayor ocupación se dio en bungalós y cabañas, porque los hoteles fueron menos elegidos”.Y agregó: “La costa del Paraná resultó más afectada; se destacó La Paz, que ofrece excursiones de pesca”.Para Schey, “los números están muy por debajo de la temporada 2019” porque “al comparar 475 mil visitantes que hubo en la primera quincena de enero de 2019, en el mismo periodo del 2021 fueron 175 mil visitantes”.“Y si le sumamos la difusión por las restricciones de horario, el turista que piensa venir a distenderse y estar tranquilo, elige no hacerlo porque se preocupa y piensa que la situación (epidemiológica) es compleja”, agregó al respecto. “Y nos afectó también el no tener abiertas las fronteras, porque el turismo de paso no existió”, sumó Schey.