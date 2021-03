Los celulares que se pueden comprar en 18 cuotas sin interés por Banco Nación

Hasta el jueves

Marcas y modelos

Promociones

El Banco de la Nación Argentina lanzó un programa para impulsar la adquisición de teléfonos celulares en 18 cuotas sin interés con dos de las tarjetas que emite la entidad (Nativa Mastercard y Visa). Hay unos 40 modelos y es tal el interés de los compradores que el acceso al portal de comercio electrónico de la entidad se vio dificultado durante buena parte de la mañana.Se podrá acceder a través de la Tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.El apuro está justificado. Quienes quieren aprovechar la campaña, deberán hacerlo rápidamente, pues la propuesta estará vigente hasta el jueves 4 de marzo.De la promoción participarán “importantes” cadenas comerciales de todo el país, afirmó en un comunicado la entidad que preside el economista Eduardo Hecker. Las cadenas ofrecerán miles de equipos móviles, con más de 40 modelos distintos cuyas marcas y disponibilidad se pueden consultar en el sitio de Tienda BNA.Ya están publicados en la pestaña “Promo Celulares” de la tienda online del banco casi 40 modelos distintos que se pueden adquirir.Las marcas incluidas son Nokia, Motorola, Alcatel, Samsung, Kodak, ZTE, LG, TCL y Apple (aunque no un celular).El modelo más barato alcanza un precio de apenas $8.499 a pagar en cuotas de $472,17 durante 18 meses. Es el Nokia 106 Gris Oscuro, que no es un smartphone.El equipo más caro que se puede financiar, mientras tanto, es Samsung Galaxy S20 que alcanza los $129.999 y se paga en cuotas de 7.222,17 pesos.Si bien no está incluido ningún modelo de iPhone, la página sí muestra un aparato inteligente de Apple: Apple Watch Serie 3 38Mm Space Gray se paga en 18 cuotas de $2.247,00 para alcanzar un precio final de 40.446 pesos.Con la movida, la entidad oficial pretende facilitar el acceso a la telefonía móvil y reeditar el éxito de una campaña para la compra de netbooks y tablets en cuotas, sin interés, a través de la cual se vendieron más de 7.000 unidades.La entidad tiene también una campaña de “línea blanca”, que se extendió hasta el 31 de marzo, y un calendario de promociones para todo el año, que incluye oferta de productos y servicios, en cuotas, con descuentos y otros beneficios.De algún modo, la nueva campaña para la compra de celulares implica una extensión de aquella, en la medida en que los celulares y recursos como tablets y netbooks se han vuelto herramientas prácticamente imprescindibles en tiempos de pandemia, “distanciamiento” social y educación “remota”, que en el nuevo ciclo lectivo se mezclará con la modalidad educativa clásica, que en los nuevos tiempos empezamos a llamar “presencial”.