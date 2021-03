Guzmán aseguró que el gobierno "tiene el control de la situación cambiaria"

En diálogo con el canal de cable A24, el jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que "no hay nada más regresivo y desestabilizante que un salto abrupto en el tipo de cambio. En los últimos cuatro meses la brecha se redujo en 70 puntos porcentuales. La tasa de depreciación del peso va a estar entre 24% y 25% y es consistente con el 29% de inflación. En diciembre, el tipo de cambio oficial oficial será de 102,40 pesos".



Guzmán agregó que "la inflación es un problema multicausal, no solo se arregla frenando la emisión monetaria sino también con el aumento de las exportaciones, solucionando el problema del déficit fiscal y con cuestiones de comportamiento".



El ministro explicó que "pronosticar es complejo, en el gobierno anterior se subestimó la inflación".



Consultado por la diferencia entre las proyecciones de inflación de estudios privados y las estimaciones oficiales, el ministro Guzmán sostuvo que "se extrapola lo que pasó en los últimos meses de 2020 y se proyecta hacia futuro, pero eso no es lo que va a pasar. En los últimos meses de 2020 hubo una aceleración de precios y en el comienzo de año se extrapolaron esas cifras para el resto del año. Lo mismo había pasado el año pasado cuando los privados pronosticaron 50% de inflación anual y luego la tasa terminó en el 36%, en el rango que nosotros habíamos calculado".



Más adelante, Guzmán explicó que "en una economía que tiene problemas para la coordinación, el Estado tiene un rol fundamental. Y si llegamos a un acuerdo con los empresarios para garantizar precios y cantidades, hay que controlar para que se cumplan los acuerdos".



El ministro recalcó que "el sistema de Precios Cuidados no el centro del programa económico, es solo un instrumento".



Luego sostuvo que "la concentración económica no es algo bueno para la economía en su conjunto", para luego agregar que "donde hay concentración económica, debe haber competencia".



El ministro de Economía aseguró estar "100% abocado" a su rol como ministro y su tarea de "tranquilizar la economía", por lo que descartó de plano la posibilidad de ser candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de este año.



Guzmán puntualizó que "estamos en una etapa en la cual debemos tranquilizar la economía porque nuestro objetivo es ir a una economía tranquila que genere trabajo en todos los sectores, que sea dinámica, que agregue valor y estable donde la gente viva tranquila".



Respecto del cepo cambiario, Guzmán detalló que "los controles de capitales son transitorios y dependen de la velocidad a la cual tengamos más reservas".



Finalmente, y en relación con las jubilaciones mínimas, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que es un proceso que va a llevar tiempo en la recuperación de los ingresos del sector pasivo porque "el objetivo es una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones". (Télam)