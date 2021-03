Dólar blue bajó $2: CCL y MEP continúan en alza

En medio de una mayor demanda luego del abaratamiento, los dólares bursátiles continuaron en alza este martes y alcanzaron nuevos precios máximos en dos semanas, en una rueda en la que el Banco Central compró otros u$s100 millones a raíz de su intervención para regular el tipo de cambio mayorista.



El dólar CCL avanzó un 1% a $147,72, por lo tanto la brecha con el oficial se ubicó al 63,9%, mientras que el MEP ascendió un 0,9% a $145,05 con lo cual superó al blue por primera vez desde el 21 de abril de 2020, para llevar el spread al 60,9%.



Matías Roig, Director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), destacó que "la perspectiva de corto plazo es que no existan grandes oscilaciones por varias razones -una de ellas, por el pago del Impuesto a la Riqueza-, y quizás así se pueda ver una mayor tranquilidad en este mercado".



Por su parte, el economista Gustavo Ber plantó que "los dólares financieros prolongan la recomposición alcista reciente, aún en medio de renovadas intervenciones, ante una mayor demanda privada tras un abaratamiento absoluto y relativo que lo llevó hasta niveles cercanos a los $140".



Los dólares financieros acumularon una caída de hasta 4% durante febrero, un mes que terminó siendo positivo para el Banco Central porque se acortaron las brechas, se fortalecieron las reservas y, al mismo tiempo, se produjo un deslizamiento del tipo de cambio oficial controlado para evitar un atraso pero intentando no sumar mayor presión a los precios.



Ese mes, el CCL había retrocedido un 3,5% ($5,20), por lo tanto la brecha con el oficial se ubicó 10,5 puntos porcentuales por debajo del cierre del mes anterior. Mientras que, en simultáneo, el MEP bajó un 4% ($5,96) en este período y el spread se redujo 11,3 puntos porcentuales.



Dólar oficial



El dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, subió 26 centavos a $157,85 acompañando al minorista que avanzó 18 centavos a $95,67.



En el segmento mayorista, la divisa ascendió seis centavos a $90,15 en una rueda en la que el Banco Central moderó nuevamente el ritmo de ajuste, enseñando un camino de subas leves y escalonadas, lejos de los mayores aumentos diarios de los últimos meses.



Las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo positivo del Banco Central fue de u$s100 millones, con lo que acumula adquisiciones por u$s280 millones en esos dos primeros días de marzo. En febrero autoridad monetaria adquirió u$s650 millones, en contra de las expectativas que proyectaban un escenario complicado en dicho mes por factores estacionales.



El auspicioso comienzo de marzo alienta proyecciones de los analistas del mercado, que sugieren que las marcas de compras netas del Banco Central pueden ser superadas nuevamente en el mes que acaba de comenzar.



En una rueda con moderado volumen de negocios, la moneda mantuvo la tónica de debilidad con la que inició la semana y volvió a operar con tendencia declinante que tuvo que ser interrumpida por las reiteradas compras del Banco Central.



Máximos en $90,16 y mínimos en $90,15 fueron otra vez el resultado de una muy estrecha fluctuación de los precios en un escenario que mantuvo el predominio de la oferta genuina. Las órdenes de venta se hicieron presente desde temprano ejerciendo cierta presión bajista de los precios, que se sostuvieron en los mínimos de la fecha merced a las compras oficiales que defendieron el piso de la cotización.



Ayer, en línea con las compras del Central, las reservas brutas treparon u$s100 millones este lunes hasta los u$s39.619 millones.



Dólar blue



El dólar blue cerró en baja, al ceder $2 hasta los $145, con lo que borró la suba registrada en la víspera, y se alejó aún más del solidario, que terminó a $157,89, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



De esta manera, el paralelo cortó con una racha de dos alzas de forma consecutiva, y la brecha con el oficial mayorista se redujo hasta el 60,8%. El jueves pasado, el spread había alcanzado el nivel más bajo desde el 20 de abril de 2020 (59,3%).



La divisa informal había subido $4 entre el viernes y el lunes, después de tocar los $143 el jueves, lo que representó su menor valor en 5 meses.



El blue había amagó con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no da síntomas de despegue. En lo que va del año, la cotización paralela acumula un retroceso de $21.



Futuros



En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s340 millones. Los plazos mostraron bajas superiores al 0,5% y más del 0,8% a partir de mayo. Fin de mes terminó operando con una tasa del 32,67% y abril al 35,75%.