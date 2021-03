Crecen por segundo mes consecutivo exportaciones a Brasil, según informe privado

Las exportaciones hacia Brasil se expandieron en febrero un 17,6% interanual y sumaron u$s 890 millones, mientras que las importaciones fueron de u$s 760 millones y registraron una caída del 5,2% en la misma comparación.



El saldo comercial arrojó en febrero un superávit de u$s 130 millones, que se suma al de enero pasado de u$s22 millones, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía de Brasil.



El comercio bilateral entre los dos países alcanzó en febrero a los u$s 1.650 millones en el segundo mes del año y fue un 5,9% superior al de igual período del año anterior y el intercambio de mercaderías se incrementó un 6,9% respecto al mes anterior.



La suba de las exportaciones a Brasil correspondió a preparaciones y cereales, trigo y centeno sin moler y vehículos de motor para transporte de mercancías.



La baja de las importaciones se explicó por menores compras de vehículos de motor para el transporte de mercancías y usos especiales, piezas y accesorios de vehículos automotores y autos.



El intercambio de febrero posicionó a la Argentina como el tercer socio comercial de Brasil, detrás de China (u$s 3.311 millones) y Estados Unidos (u$s 2.050 millones).



También se ubicó tercera entre los compradores de brasil luego de China (u$s 4.839 millones) y Estados Unidos (u$s 1.705 millones).

