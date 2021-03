Dólar MEP y CCL subieron hasta 1,3%: El blue aumentó y llegó a $147

En medio de una mayor demanda luego del abaratamiento, los dólares bursátiles comenzaron la semana en alza y alcanzaron precios máximos en dos semanas en una rueda donde se renovó el cupo para que los ahorristas puedan comprar hasta u$s200 en el mes y en la que el Banco Central terminó con su segundo mejor saldo en ocho meses producto de su intervención en el mercado oficial de cambios.



El dólar CCL avanzó un 0,7% (99 centavos) este lunes a $147,43, por lo tanto la brecha con el oficial cerró al 62,4%, mientras que el MEP ascendió un 1,3% ($1,88) a $143,80 con lo que el spread rozó el 60%, para quedar en el 59,6%.



"Los dólares financieros siguen buscando reacomodarse al alza en medio de intervenciones, al igual que en las últimas ruedas, ante una mayor demanda luego del abaratamiento", destacó el economista Gustavo Ber.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 40% de las exportaciones totales del país, informaron que la liquidación de divisas provenientes de las agroexportaciones fue la segunda más alta en 18 años, apenas por debajo del récord de 2014.



Precisaron que durante febrero las empresas del sector liquidaron US$ 1.810.076.157, y que el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros dos meses del año alcanzó los US$ 3.950.430.732. En 2014, habían sido u$s1.892 millones.



Los dólares financieros acumularon una caída de hasta 4% durante febrero, un mes que terminó siendo positivo para el Banco Central porque se acortaron las brechas, se fortalecieron las reservas y, al mismo tiempo, se produjo un deslizamiento del tipo de cambio oficial controlado para evitar un atraso pero intentando no sumar mayor presión a los precios.



Ese mes, el CCL había retrocedido un 3,5% ($5,20), por lo tanto la brecha con el oficial se ubicó 10,5 puntos porcentuales por debajo del cierre del mes anterior. Mientras que, en simultáneo, el MEP bajó un 4% ($5,96) en este período y el spread se redujo 11,3 puntos porcentuales.



En simultáneo, el Banco Central compró más de u$s650 millones y el tipo de cambio avanzó casi puntos por debajo de la inflación (que en febrero fue del 4%).



Dólar oficial



En el primer día de vigencia del cupo mensual para la compra de u$s200 para ahorro, el dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, avanzó 61 centavos a $157,59 acompañando al minorista que subió 37 centavos a $95,49. En febrero, subieron un 2,6%.



El Banco Credicoop fue el que ofreció el dólar más barato, a $94,69 al cierre, seguidos del Banco Nación y el Banco Ciudad.



En el segmento mayorista, la divisa ascendió 27 centavos a $90,09 en una rueda con buen volumen de negocios, en la que se mostró ofrecida durante todo su desarrollo y con su cotización muy estabilizada en torno al rango de precios propuesto por la regulación oficial para hoy.



Las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo positivo del Banco Central alcanzó unos u$s180 millones, el segundo número más alto desde mayo de 2020 (detrás de los u$s196 millones del 11 de enero de este año). En febrero autoridad monetaria adquirió u$s650 millones, en contra de las expectativas que proyectaban un escenario complicado en dicho mes por factores estacionales.



Los máximos se anotaron a poco de comenzadas las operaciones en $90,10, un nivel que no pudo sostenerse por el empuje de los ingresos desde el exterior. Las órdenes de venta provenientes del sector privado fueron atendiendo con holgura los pedidos de compra autorizados, dejando un excedente que fue absorbido por las compras oficiales que además defendieron un piso de la cotización en los mínimos de hoy, registrados en $90,08 por unidad.



En febrero, la divisa había ascendido un 2,97% ($2,49) durante ese a $89,82, lo que implicó un menor deslizamiento con respecto a los meses previos (en enero, había subido $3,18).



Martín Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, planteó que "entre julio del 2020 y enero 2021, la suba del dólar oficial igualó o superó a la inflación del mes anterior. En cambio, en febrero de 2021, la tasa de devaluación se ubicó 1,1 punto porcentual por debajo de la inflación de enero (4% vs. 2,9%). ¿Calienta motores la economía electoral?".



El viernes, las reservas brutas permanecieron este viernes en los u$s39.519 millones y en el mes apenas subieron u$s2millones.



Dólar blue



El dólar blue aumentó por segunda jornada consecutiva hasta los $147 según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



La cotización informal retrocedió $1 y volvió a niveles de comienzos de la semana pasada. Sin embargo, cabe recordar que en el acumulado de los primeros dos meses de 2021 acumuló un retroceso de $20.



De esta manera, la brecha con el oficial mayorista bajó desde el 75,2% hasta el actual 63,2%. El jueves pasado, el spread había alcanzado el nivel más bajo desde el 20 de abril de 2020.



La divisa subió $3 el viernes pero en febrero descendió $8, que se sumaron a los $13 que había perdido en enero.