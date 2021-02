Exportadores quieren sumar contenedores para salir al mundo por los puertos

Se llevó adelante un encuentro virtual entre autoridades portuarias entrerrianas, directivos de las empresas navieras Cosco Shipping Lines y Guaran Feeder, representantes de empresas exportadoras de la provincia, de Senasa, y operadores portuarios de Concepción del Uruguay.



El objetivo central del encuentro es gestionar los mecanismos que permitan que los productores e industriales de la provincia puedan exportar sus cargas a través de los puertos entrerrianos, y no tener que trasladarse hasta el puerto de Buenos Aires para embarcar su producción desde allí.



La limitante que hoy impide esa opción de enorme valor logístico y económico para los exportadores de la región es la faltante de contenedores en las terminales portuarias de la provincia.



Carlos Schepens, Presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) remarcó que “el Puerto Concepción del Uruguay tiene toda la infraestructura para consolidar, acopiar y embarcar cualquier tipo de contenedor, ya sea para cargas secas como refrigeradas, contamos con las conexiones y la capacidad energética para los contenedores tipo reefer, tenemos las grúas y los espacios, pero necesitamos que las empresas navieras posicionen contenedores vacíos en nuestros puertos para que los productores puedan completar y exportar desde nuestra provincia. Gran parte de la exportación de carne avícola y bovina de la Argentina está en un radio de 50 kilómetros de Concepción del Uruguay, y hoy los productores tienen fletes de más de 300 kilómetros en camión hasta Buenos Aires, teniendo un puerto propio en la puerta de sus frigoríficos”.



Marcelo Cardama y Daniel Santinelli, Gerente Comercial y Gerente de Operaciones de Cosco Shipping Lines Argentina, respectivamente, remarcaron la importancia del mercado exportador que tiene Entre Ríos y toda esta región, resaltando que uno de los objetivos de la empresa es abrir nuevos puntos de captación de cargas, por lo que se comenzará a gestionar esta opción en el marco de las políticas de logística que administra Cosco en sus diferentes centrales de Latinoamérica. Cabe señalar que la naviera china tiene su sede central en Shanghai y es considerada hoy una de las más grandes del mundo en cuanto al movimiento de contenedores.



Durante el encuentro se destacó que una de las ventajas adicionales con que cuenta hoy el puerto de Concepción del Uruguay es estar a metros de la ruta del buque portacontenedores GF Paysandú, de la empresa Guaran Feeder, que pasa semanalmente frente al puerto uruguayense haciendo la ruta Paysandú – Montevideo transportando cargas de la región hacia el puerto de la capital uruguaya, desde donde se exporta hacia cualquier lugar del mundo.



Guillermo Brasesco, titular de Guaran Feeder, señaló que “este buque representa una oportunidad para toda la región, estamos pasando todas las semanas frente a este puerto y estamos a disposición para sumar cargas en Concepción del Uruguay, estamos para sumarnos porque sabemos que las cargas están, si se consiguen los contenedores, Guaran Feeder pondrá toda su infraestructura para que esta se convierta en la mejor opción de salida para los productos de la región”, señaló Brasesco.



Cristian Galante, representante de la operadora portuaria TPCU, coincidió con la visión de Brasesco y la necesidad de contar con contenedores en este puerto de la costa del río Uruguay.



Las cargas están



Marcelo Roude, Supervisor de Senasa en Entre Ríos, remarcó, a modo de ejemplo, la importancia del sector cárnico entrerriano, tanto aviar como bovino, en cuanto a volúmenes exportados de forma constante.



“Entre Ríos registra cantidades importantes de embarques anuales y semanales de carnes, tanto aviar como bovina. Y es importante la no estacionalidad de las cargas, ya que las mismas tienen continuidad a lo largo del año. El interés de las empresas entrerrianas en operar a través de Concepción del Uruguay es un hecho incontrastable ante estas cifras”, señaló Roude.



En este sentido detalló que, solamente desde este sector, salen de Entre Ríos unos 193 contenedores semanales, y gran parte de esta producción está ubicada muy cerca del puerto de Concepción del Uruguay. China es el principal destino, pero también se destacan Sudáfrica, la Unión Europea, Rusia, Africa, y otros destinos variados en el mundo. En el año 2020, este sector embarcó 8.782 contenedores que salieron, en su gran mayoría, desde el puerto de Buenos Aires.



Marcelo Gay Balmáz, Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), remarcó que “además de las cargas refrigeradas, tenemos un enorme abanico de productos como arroz, citrus, madera, miel, arándanos, y otras tantas cadenas de valor que demandan contenedores cerca de sus sitios de producción, es una cuestión central para la logística y los costos de estas industrias que necesitan ganar en competitividad en mercados internacionales muy exigentes”.



Fabio Irel y Evelyn Engel, representantes de la empresa exportadora Fimex Trading, remarcaron la necesidad que tienen las empresas de la región de contar con un puerto cercano para sacar sus cargas. “La importancia del puerto de Concepción del Uruguay para la exportación no es solo un tema de costos, es, sobre todo, un tema de agilidad, seguridad y la rapidez que da la cercanía para avanzar sin tener que hacer largos seguimientos, se evitan temas de tránsito, se acortan los tiempos y se gana en eficiencia”, detalló Irel.