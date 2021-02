El blue acumuló una baja de $7 y el Central compró más de u$s 630 millones

El dólar blue rebotó hoy luego de tres jornadas consecutivas a la baja y cotizó a $146, aunque perdió $7 a lo largo del mes en el que el Banco Central concretó compras en torno a u$s 630 millones para fortalecer las reservas.El tipo de cambio paralelo sumó $3 respecto del día anterior, cuando había cotizado con una marcada tendencia a la baja, por lo que finalizó la semana con una merma de $1.A su vez, a lo largo del segundo mes del 2021, registró una disminución de $7 en medio de una mayor tranquilidad cambiaria.En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $20.Con la última suba, la divisa que se ofrece en el circuito financiero informal de la city regresó a niveles de septiembre pasado.En el sector mayorista, el billete sumó siete centavos respecto del jueves y se ubicó en $89,82.Así, a lo largo de la semana continuó en alza y registró un avance de 68 centavos para finalizar febrero con un salto de 2,9 por ciento.El Banco Central continuó convalidado microdevaluaciones, pero que en el balance se ubicaron por debajo de la inflación, que se ubicaría en el mes por encima del 3 por ciento, según los cálculos de las consultoras privadas.El organismo que conduce Miguel Ángel Pesce ya señaló que continuará con su política de administración del tipo de cambio con el fin de "propiciar que la dinámica cambiaria contribuya a consolidar el proceso gradual de baja en la tasa de inflación"."Las regulaciones del mercado de cambios vigentes y el esquema de flotación administrada permitieron acotar la volatilidad cambiaria, en un contexto de turbulencia financiera internacional luego del estallido de la pandemia", enfatizó.Operadores del mercado calcularon que este viernes la autoridad monetaria finalizó con un balance diario positivo de u$s 55 millones.De esa manera, estimaron que durante el mes acumuló compras por unos u$s 632 millones.La mayor demanda de pesos y una mejora en los ingresos del sector agroexportador impulsaron un mejor clima en la plaza financiera, que permitió al Banco Central adquirir divisas para fortalecer las reservas internacionales.El dólar minorista al que pueden acceder los ahorristas cotizó a $88,873 para la punta compradora y a $95,118 para la vendedora.Sin embargo, al tomarse en cuenta los recargos correspondientes, el precio asciende a $156,93.El denominado dólar "ahorro" acumuló durante febrero una suba de $3,98 ante un ritmo ascendente sostenido.En tanto las cotizaciones financieras, que no están alcanzadas por el cepo, siguieron en la jornada con tendencia alcista.El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, trepó 1,6% hasta los $144,23.El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, trepó a $147,72.