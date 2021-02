Apareció pulgón amarillo en campos de Entre Ríos: hablan de "devastadora" plaga

Diferente magnitud

Durante las últimas semanas, se registraron varios casos de ataques de pulgones en las hojas del cultivo de sorgo, en su mayoría pertenecientes al pulgón amarillo de la caña de azúcar (Melanaphis sacchari).En particular, la aparición de colonias deNo obstante, la especie no es característica de la provincia, por lo tanto, en este caso se requiere su confirmación por un taxónomo., informó la entomóloga del INTA Paraná, Adriana Saluso.En primer lugar, remarcan los especialistas del INTA, se deben observar antenas claras con extremo distal en el anteúltimo artejo y con la parte final oscurecida, la presencia de sifones oscuros y cabeza clara con frente sinuosa, además de la coloración general amarillenta., aunque su distribución en las zonas donde se ha sembrado sorgo, es generalizada”, resaltó Saluso. A su vez, la delUn aspecto clave, es la detección temprana, continuó Saluso, quien explicó que, debido a la alta tasa de reproducción yEn tanto, los umbrales acción que sugiere para esta especie particular el Departamento de Entomología de la Universidad de Kansas son: antes de floración 20 % de plantas infestadas con 50-125 pulgones por hoja; luego de floración 30 % de plantas infestadas con 50-125 pulgones por hoja.”, agregó aCabe destacar que durante la floración del cultivo, comúnmente las abejas lo visitan para pecorear. En este sentido, SalusoAnte altas densidades de áfidos, la cantidad de melaza excretada, principalmente en la panoja, podría complicar la cosecha del sorgo, concluyó la experta del INTA.

Desde la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) advierten que el pulgón cuyo nombre científico es Melanaphis Sacchari, apareció con extrema virulencia en los lotes de sorgo en el verano de 2013 en Estados Unidos y México y, como también en Sileros y Forrajeros.Este devastador efecto se vio favorecido por la falta de información de la plaga en Sorgo,, y también la escasez de herramientas como insecticidas efectivos para su control.