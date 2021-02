Escenario poco alentador: avance de la sequía vuelve a preocupar en Entre Ríos

Camino a cerrar febrero, las lluvias no aparecen. Así, los acumulados pluviales distan “mucho de ajustarse a los valores estadísticos” de este mes.“El escenario de corto y mediano plazo no es alentador. Febrero ya puede considerarse cerrado desde el punto de vista pluvial y por otra parte la estabilidad y las altas temperaturas prometen asentarse en la transición hacia el mes de marzo”, advirtieron desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.Sucede que “las precipitaciones muestran un importante corrimiento hacia el oeste. Esta es una señal de la indeseada influencia estabilizadora que genera la zona de alta presión del Atlántico, subida al área continental, una dinámica que ha venido castigando a gran parte del este del país a lo largo de todo el año pasado y vuelve a presentarse con rigor”, indicaron desde la entidad.Conforme ha avanzado el mes de febrero, las reservas de humedad se han ido deteriorando sin que las lluvias semanales logren recomponer las pérdidas. Luego de tres semanas en las que el balance hídrico ha resultado negativo, la disponibilidad de humedad se presenta muy ajustada, conNo se esperan lluvias para estas últimas jornadas de febrero y el comienzo de marzo, con lo cual, los cultivos que están reclamando una ayuda hídrica perentoria, no la obtendrán.“De acuerdo al análisis que podemos hacer y los pronósticos que permiten explorar el mediano plazo, los resultados de esta campaña ya están expresados. Los cultivos que lograron transitar su período de mayor demanda con las lluvias acopiadas en enero y que resolvieron su potencial de rendimiento hasta mediados de febrero, estarán en una categoría, mientras que los que aun requieran altos valores de reserva para cumplir su ciclo, seguramente quedarán en un nivel inferior de rendimiento”, resumieron desde la Bolsa de Cereales.En tal sentido, señalaron que “si bien el fenómeno de La Niña ya no es el principal causante de las deficiencias pluviales, el acople con una dinámica regional desfavorable, ha devuelto las precipitaciones a un régimen que resulta muy pobre. Cuando consideramos todo el trimestre de verano (diciembre-febrero), aparece el sur de la provincia como el que ha sufrido la mayor volatilidad en la oferta de agua y el sudeste, con los acumulados más pobres”.