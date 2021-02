Mesa de alimentos: industriales piden fin a la prohibición de despidos

Se trata de un sector crítico, por su peso dentro del PBI, su impacto en la canasta básica y por la escalada inflacionaria que viene marcando en los últimos meses. Previo al encuentro, los industriales pidieron poner fin al congelamiento de precios y a la prohibición de despidos y suspensiones.



Según indica Ámbito, en la reunión se planteó avanzar en un esquema de trabajo donde se tenga en cuenta el monitoreo de los insumos alimenticios y no alimenticios. También se acordó revisar los costos logísticos, la productividad y el funcionamiento del programa Precios Máximos.



En ese marco, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina -que preside Daniel Funes de Rioja- pidió el fin del congelamiento de precios y cuestionó la falta de continuidad del consenso fiscal, los aumentos de los derechos de exportación, También pusieron en cuestión la doble indemnización y la prohibición de suspensiones. "No hacen más que poner en riesgo la competitividad y sustentabilidad de la industria", dijeron.



Los industriales indicaron que mientras fueron autorizados aumentos de entre 4% y 10,8%, los costos que soportaron las empresas el año pasado fueron de un 35% en logística; entre un 45% y hasta 250% en materias primas; un 40% por la depreciación del tipo de cambio oficial mayorista; y alrededor de un 20% por los protocolos sanitarios.



"Detectamos aumentos en insumos, tanto en la fase primaria, como agroquímicos y también en la fase industrial que no encuentran justificativo razonable", señalaron a Ámbito fuentes de la cartera que conduce Matías Kulfas. En ese sentido destacaron que buscan "establecer compromisos cruzados, donde cada sector haga su aporte y entre todos converjan a los objetivos macroeconómicos".



Los empresarios reconocieron la dificultad de aplicar los aumentos que tienen atrasados a causa de que el mercado tampoco los podría afrontar. Pidieron estudiar estrategias. En rigor, la Secretaría de Comercio viene achicando la lista de Precios Máximos y agrandando la de Precios Cuidados para que el deshielo sea progresivo.



No obstante, el rubro Alimentos y Bebidas se disparó un 4,8% durante el mes de enero. Además Ecolatina, adelantó que la desaceleración de febrero fue mínima y la categoría rondará el 4,5%. En ambos registros superó el promedio general de los precios de la economía.



Con este escenario, el Gobierno busca alinear las expectativas en torno al 29%. Si bien en el gabinete económico entienden que la inflación es un problema macroeconómico, también reconocen que con las complejidades que deja la crisis de la pandemia no se puede descartar ninguna herramienta.



De la primera reunión de precios y salarios no se desprendió ninguna medida concreta. "Es una gran iniciativa, ahora nos vamos a dividir en distintas mesas para abordar los temas de coyuntura", dijo a Ámbito el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Gustavo Idígoras. Por último, señaló que "todos nos pusimos a disposición para trabajar de manera urgente".



Ámbito.com.