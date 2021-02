El dólar blue no encuentra piso: cayó a $ 143 y cotiza $14 debajo del solidario

El dólar blue perdió $ 2 el jueves y terminó a $ 143, con lo que acumula una baja de $ 4 esta semana y regresa a niveles del 21 de septiembre pasado.El paralelo se encuentra así $ 14 debajo del dólar "solidario", que ya está en casi $ 157 en el promedio de las entidades que releva el Banco Central y a $ 52 de su techo de $ 195 en octubre pasado.En la rueda el Banco Central (BCRA) compró u$s 27 millones para sus reservas, con lo que acumula un saldo a favor de casi u$s 582 millones en lo que va de febrero, que tendrá mañana su última rueda hábil."De la misma manera que el mercado se pasó de rosca con un dólar de $ 195 y pagaban como si no hubiese mañana, hoy creo que pasó algo similar con la baja. Estamos en el rango bajo del dólar libre y es un buen precio para dolarizarse", señaló a El Cronista el analista financiero Christian Buteler.Y recordó: "El año pasado pasó lo mismo, el blue estuvo por debajo del solidario hasta mediados de marzo principio de abril y después lo volvió a pasar. Creo que si no estuviera el solidario hubiera caído aún más, es un error no haber aprovechado este momento para sacarlo".En el mercado atribuyen la baja de la cotización a una serie de factores, como la venta de billetes por parte de grandes contribuyentes para el pago del Impuesto a la Riqueza y al desarme en posiciones en dólares para pasarse a inversiones atadas a la inflación, tras las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a la desaceleración del crawling peg.El también analista financiero Ruben Ullúa pronosticó que "la baja que inicio en octubre del pasado año, ya se encuentra en su tramo final"."Comenzamos a ver que tanto el MEP, como así también el CCL parecieran haber marcado su piso en la zona de 140-137 y se han recuperado bastante bien desde allí. Creo que el blue puede seguir los mismos pasos. Los dólares de la cosecha vienen bien, pero no veo que sean suficientes para sostener un mercado nervioso en un contexto mundial aun complejo", analizó.Por su parte, las cotizaciones financieras subieron. El dólar MEP cerró a $ 141,92 (0,7%), mientras que el CCL se colocó en los $ 145,43 (0,7%).En tanto, el dólar mayorista cerró a $ 89,75, 7 centavos por encima del cierre de ayer, mientras que el dólar minorista terminó sin cambios a $ 94,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 95,07, lo que sumado los impuestos eleva el precio del solidario a los $ 156,86.El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 209,947 millones, en futuros MAE se movieron u$s 353 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 1.550 millones.