Estiman que crecerán 59% los ingresos de exportaciones por suba de la soja

Luego de algunas jornadas de descenso a partir del ingreso de la cosecha brasileña al mercado internacional, el precio de la soja retomó su tendencia alcista. La tonelada subió este miércoles 6,52 dólares y los contratos futuros con entrega en marzo 2021 se negocian a u$s 523,14 en el mercado de referencia de Chicago. En lo que va de la semana acumula incremento de u$s 16, es uno de los valores más altos desde agosto de 2014 y, significa un alza mayor al 70% en el último año.Además del viento de cola por el aumento del precio internacional, las lluvias que se dieron a lo largo de enero y febrero pusieron punto final a la sequía y permitieron expandir las estimaciones de producción de soja. De acuerdo a los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se espera que en el ciclo comercial 2020/2021 se produzcan 49 millones de toneladas. De esta manera, los ingresos por exportaciones de poroto de soja superarán los 3.700 millones de dólares, cuando en 2019 habían sido de aproximadamente 2.300 millones de dólares. Representa un aumento del 59%.El aceite y la harina de la oleaginosa también registraron subas. Si se consideran respectivamente los valores de u$s 1.127,43 y u$s 472,11 la tonelada para marzo, se proyecta que ingresarán a la Argentina u$s 5.264 millones por exportaciones de aceite y u$s 12.491 millones por exportaciones de harina y pellets de soja, según los datos de la BCR.En total, las exportaciones del complejo oleaginoso, que serán récord, dejarán en Argentina 21.460 millones de dólares y, el Estado recaudará aproximadamente u$s 6.726 millones por retenciones."El mercado está viendo cómo soluciona un gap temporal en la oferta. Hay un problema con la provisión de granos a China porque Brasil tiene la demora en la cosecha más grande en los últimos diez años" explicó a El Cronista Javier Treboux, analista de mercados de la BCR.La preocupación por el stock mundial de la cosecha actual de soja crece porque, además del ritmo lento de la cosecha en Brasil que lleva un 15% del área implantada, Estados Unidos registra un stock muy bajo, apenas por arriba de 3 millones de toneladas, una caída del 77% con respecto a 2019.La reversión climática que ocurrió en América del Sur en las últimas semanas en Brasil provocó una mayor demora en la cosecha por el aumento de la humedad del grano grueso. El país vecino tiene un programa de embarques récord para febrero "que no se va a cumplir" advirtió Treboux y agregó: "China debería redireccionar su demanda a Estados Unidos, aunque al país le quedan pocos stocks para abastecerla".Por su parte, los contratos de maíz y trigo también registraron subas en la Bolsa de Chicago. Cerraron respectivamente en u$s 220, 17 la tonelada, un 84% más alto que hace diez meses por la gran demanda para exportación, y en u$s 249,95, un 45% más que hace cinco meses. Fuetne: (ElCronista)