Advierten que el gas habría aumentado un 130% con el cuadro tarifario anterior

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, aseguró que si el Gobierno no hubiera decidido una "revisión" de las tarifas de gas en audiencia pública, éstas habrían aumentado un 130% al finalizar el congelamiento.



Según el funcionario, "si no se revisaba el cuadro tarifario vigente, la tarifa del Gobierno anterior sería la actual: cuando termine el congelamiento tendrían que aumentar un 130%, eso fue desactivado".



"Esos son aumentos que no son razonables. Por eso, vamos a meter en la balanza todo, los años de las tarifas de (Mauricio) Macri más la pandemia del año pasado y la de este año, más lo que la ciudadanía exprese" en la audiencia pública prevista para el 16 de marzo.



A su criterio, "las tarifas de Macri dejaron de existir. Y en el caso de que se definieran aumentos, debería haber un abaratamiento del servicio".



Bernal sostuvo, en declaraciones radiales, que durante la audiencia "la ciudadanía deberá hacer su descargo y en función de eso se decidirá si se aumenta o no".



El titular del ENARGAS dijo que durante el Gobierno anterior "las audiencias eran una mera postura de reclamos de la ciudadanía que jamás se tenía en consideración".



La audiencia prevista para el mes próximo tiene como fin iniciar el descongelamiento de las tarifas de transporte y distribución de electricidad por redes.



La convocatoria se realizará de manera virtual y el ENARGAS convocó esta semana a usuarios, empresas, expertos y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores, entre otros.



La audiencia pública tiene como objetivo central poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición (RTI), acorde al decreto N° 1020/20 que firmó el presidente Alberto Fernández.



De acuerdo con lo dispuesto, el registro de participantes y oradores se abrirá el lunes próximo, a través de la web del ente regulador.



Las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y Redengas SA deberán presentar ante el ENARGAS -en un plazo que concluye mañana- los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos.