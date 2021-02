La actividad industrial creció en diciembre y en 2020 acumuló una caída de 5,5%

La tendencia positiva del último mes del año pasado continuó en enero con un aumento del 2,5% interanual y del 3,4% respecto al mes anterior, de acuerdo con información preliminar de FIEL.“No obstante la recuperación de la última parte del año, ninguna rama de actividad logró acumular crecimiento en 2020”, sostuvo el informe.“Las restantes ramas de actividad acumularon importantes caídas comenzando por la producción metalmecánica que retrocedió 9,2% en comparación con 2019, seguida de los despachos de cigarrillos (-10,8%), la producción de minerales no metálicos (-11,6%), la refinación de petróleo (-12,1), la producción automotriz (-19,2%) y la producción siderúrgica (22,2%)”, amplió la Fundación de estudios económicos.En lo que respecta a enero, se subrayó que “mostraron mejoras interanuales la producción automotriz (17,2%) y la de minerales no metálicos (16,1%), dando continuidad a lo observado hacia fin de año. También avanzaron por encima del promedio la industria metalmecánica (15,8%) y la producción siderúrgica (9,5%)”.Por último, el trabajo de FIEL postuló que la recuperación en ciernes requiere la incorporación de más sectores para consolidarse.“Luce desafiante alcanzar una marcada mejora del salario real -con aumentos nominales muy por encima de la pauta inflacionaria en un escenario de estancamiento del empleo- que resulte permanente y haga despegar el consumo de no durables, al tiempo que la brecha de cambio y el cepo continuarán estimulando la demanda de durables”, concluyó la Fundación.