El Banco Central siguió de compras y encadena tres meses con suba de reservas

El Banco Central (BCRA) sigue sumando reservas. Según fuentes del mercado, este martes la entidad monetaria resultó con un saldo a favor de u$s 55 millones por su intervención en el mercado de cambios, por lo que en la semana suma u$s 105 millones y en lo que va de febrero, u$s 555 millones."Esta recomposición de reservas se da más que nada a partir de las restricciones al mercado cambiario. Aunque, obviamente, es una buena noticia porque logra revertir el escenario de un salto devaluatorio ante la posibilidad de quedarse sin reservas netas, luego de que en octubre se ubicaron por debajo de los u$s 3.000 millones, según nuestros cálculos", señaló a El Cronista Amilcar Collante, economista de Cesur.Collante destacó que será un buen dato si la entidad monetaria logra mantener esta tendencia, teniendo en cuenta que en marzo ya empieza a ingresar un poco más las divisas de la liquidación del campo, lo cual se incrementa en abril. Además, se espera un buen nivel de cosecha para esta campaña, a lo que se suma el incremento de los precios internacionales."La estrategia oficial de comprimir la demanda mediante las restricciones vigentes permite que el resultado de la intervención del Banco Central sea positivo, con el añadido que estar a un paso de superar el monto obtenido en diciembre pasado", indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.En tanto, el economista Gustavo Ber afirmó que el dólar mayorista "sigue respetando la desaceleración en el ritmo de deslizamiento que viene validando el BCRA, en busca de morigerar la nominalidad de la economía".Al respecto, Ber indicó que la retracción de los dólares financieros, aún ante una creciente percepción de abaratamiento, se debe a que "los operadores desempolvan tácticas de carry-trade en busca de aprovechar las tasas en pesos bajo una mayor calma cambiaria".