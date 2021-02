Oficio de tambero: "No hay feriado ni días libres, es trabajo de lunes a lunes"

Con esta celebración se reconoce a todos los trabajadores del tambo que con su labor contribuyen al desarrollo de una industria tan importante del país como lo es la lechera.

Jornadas largas y de mucho y variado trabajo

"A los 10 años comencé a ordeñar, a la par de mis padres"

"La vaca está en contacto directo con el que la ordeña, todos los días"

en conmemoración a la creación en 1920 de la Unión General de Tamberos, entidad gremial de productores lecheros argentinos.La fecha fue dispuesta a través del Decreto Nº 3192 del 03 de abril de 1968, por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.0, de lunes a lunes, contó a; son vacas que dan mucha leche. Además, hay que atender los terneros, darles a los que llamamos 'guachos' que son los que se retiran de la madre a los pocos días de nacidos, hay que recorrer las pasturas, lidiar con los bichos. El tambero tiene que ser productor agropecuario, climatólogo y cuantas cosas más", afirmó.Al ser consultado, reconoció que. "Uno cría la ternera desde que nace, hasta que pasa por el estadio de vaquillona, pare por primera vez, hasta el final de su vida productiva. Uno tiene en el a cabeza absolutamente a todas las vacas" a las que identifican "con números".. Voy a cumplir 55 años. Hoy mis padres están jubilados, les alquilo el campo y sigo con la actividad", puso relevancia.Está muy mal remunerado este trabajo. Desde hace once años que no me tomo ni un fin de semana de vacaciones. En esta actividad no se puede poner a cualquier persona a ordeñar porque la vaca desconoce, no baja le leche, se enferma. La vaca está en contacto directo con el que la ordeña todos los días", aportó.Un tambo convencional "está cobrando 23 pesos el litro de leche, es un precio irrisorio".Tenemos el campo dentro del ejido de la ciudad de Urdinarrain, y por ordenanza no se puede realizar pulverizaciones, fertilizaciones. La única alternativa que nos quedó fue pasarnos a producción orgánica. Con esto no se puede usar ningún tipo de fitosanitarios ni fertilizantes a base química, hay que hacerlo todo natural, todavía no hay un mercado interno para absorber los costos que termina teniendo el producto orgánico, por lo que", mencionó el productor., por vaca, por día".