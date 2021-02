La soja aumentó su valor y cerró en US$ 330 la tonelada en Rosario

El precio de la soja con entrega antes del 15 de marzo subió US$ 3 en la Bolsa de Comercio de Rosario, a US$ 330 la tonelada, en una jornada en la que la demanda también mostró interés por el maíz.



De esta forma, al tipo de cambio del día, el precio de la oleaginosa se situó en $29.480 la tonelada.



En lo que respecta al contrato de marzo, el precio de la oleaginosa aumento US$ 5 hasta US$ 325; mientras que abril se ubicó en US$ 327; mayo en US$ 325 y julio en US$ 330.



Por el maíz con descarga inmediata se volvieron a ofrecer US$ 200, al igual que el tramo contractual.



En ese marco, hoy se destacó una oferta abierta para entregar la mercadería antes del 26 de febrero con un precio de US$ 205 la tonelada; mientras que otro oferta -en este caso con tope previsto para el 27 de febrero- fue de US$ 208.



Por el maíz con entrega entre marzo y mayo se ofrecieron de forma abierta US$ 205 la tonelada.



En cuanto al maíz tardío, la entrega en junio cayó US$ 5 hasta US$ 190 la tonelada, con la entrega entre julio y septiembre en US$ 185.



La oferta por trigo con entrega contractual cayó US$ 5 hasta US$ 205, mientras que el tramo marzo se mantuvo en US$ 210.



Para la entrega en abril, volvieron a ofrecerse US$ 212 y con descarga en mayo US$ 220.



En cuanto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 200 para trigo con entrega entre noviembre y enero del año próximo.



Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada.