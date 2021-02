Créditos para comprar motos 0km: los modelos incluidos y cómo son las cuotas

Requisitos

Patentamientos

Con la intención de darle mayor impulso a la economía y reactivar el mercado interno, paralizado por la pandemia del coronavirus, el Banco Nación puso en marcha la tercera etapa delComo detalle a tener en cuenta, hay que saber que los préstamos tienen capacidad limitada y que, esto no incluye costos y gastos adicionales, como el patentamiento, fletes y sellados.-Personas humanas aptas para obligarse.-Previo al desembolso del préstamo deberá contar con al menos una Caja de Ahorro (sin costo) o bien, deberá abrir una a través de la APP BNA+-Sólo se podrá adquirir una moto por cliente.-Bonificación a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En todos los casos el ministerio bonificará la tasa de interés de la línea en 10p.p.a sobre la tasa de interés a aplicar a cada crédito de que se trate.-Una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA.-Están disponibles 44 modelos de motos de distintas marcas.-Las empresas que participan son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.-En este link se puede acceder a todas las marcas y modelos, cada opción cuenta con su precio de venta: https://tiendabna.com.ar/mi-moto : en el caso de la unidad más barata, que es la Okinoi OKN 110 de $78.733, la cuota inicial será de $3162,14 para aquellas personas que cobren sus haberes en el Banco Nación; y de $3705,44 percibir haberes en la entidad.Si en cambio,, que sería la TVS NTORQ de $199.997, la cuota inicial para los clientes del banco rondaría los $8021,72 y para el resto de los interesados quedaría $9407,58.-La operatoria se realizará a través del Market Place del BNA.-Se financiará el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido), pero no está incluido ni el patentamiento ni otros gastos que pudieran surgir.-Monto Máximo: hasta $200.000.-Monto Mínimo: será el equivalente al valor del producto más barato, que según el listado del Banco Nación es de $78.800.-Moneda pesos.: único de 48 meses, amortización en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés, sin período de gracia.: para los usuarios que perciban sus haberes en el Banco Nación se devengará una tasa de interés del 28,50% TNA Fija (bonificada por la Secretaría de Industria).-Al igual que en ediciones anteriores, la solicitud del crédito se inicia a través del sitio: Mi Moto del Banco Nación.-Allí se deberá completar un formulario en forma virtual.-Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado).-Una vez aprobado el crédito, la compra se puede realizar en 200 concesionarios del país que están adheridos al programa.-Okinoi OKN 110: $78.733-Corven Mirage Base: $79.990-Mondial LD 110 Max RT: $79.990-Corven Energy 110 R2: $82.990-Motomel Blitz Base: $ 3.000-Brava Nevada Base: $85.000-Guerrero G 110 Econo: $85.150-Mondial LD 110 Max AD: $86.990-Keller Classic 110: $87.476-Gilera Smash VSTD 110: $87.500-Zanella ZB 110 LT: $88.990-Gilera Smash Full: $89.990-Corven Energy Full: $91.990-Guerrero G 110 Full: $93.220-Zanella ZB 110 RT: $98.990-Gilera Smash X 125: $99.900-Keller Stratus 150: $109.984-Gilera VC 150 VS: $110.000-Brava Altino 150: $111.000-Corven Hunter 150: $116.990-Motomel S2 Base: $117.000-Zanella RX 150 Z7: $121.990-Zanella Sapucai: $121.990-Honda Wave 110: $125.900-Zanella RX 150 Z6: $129.990-Okinoi Roma 125: $134.332-Zanella RX Z7 150F: $136.990-Keller Miracle 150: $142.970-Bajaj Boxer 150: $143.990-Zanella Patagonian Eagle 150 ST: $149.990-Corven Triax 150: $150.990-Motomel Skua 150: $151.000-Bajaj Boxer AT: $162.990-Corven Triax 150 R3: $163.990-Mondial MD 150: $170.990-Corven Expert 150: $173.990-Zanella Styler 150 RS: $175.990-Zanella Ceccato 60: $179.990-Bajaj Rouser NS 125: $185.990-Beta Tempo: $190.631-Benelli TNT 15: $192.000-Kymco Agility 125: $199.990-Zanella Exclusive 150: $199.990-TVS NTORQ: $199.997Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de unidades patentadas durante enero fue de 28.441 motovehículos, un 7,2% más que en el mismo mes de 2020, cuando se habían registrado 26.552 unidades.En comparación con el mes de diciembre, se observa un crecimiento de 32,1%, ese mes se habían registrado 21.533. En 2020, el sector finalizó con un total de 265.260 unidades.