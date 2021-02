El riesgo país roza las 1.500 unidades y se acerca a récords desde el canje

El riesgo país de Argentina se acerca este lunes a su nivel más alto desde que se cerró el canje de deuda externa en septiembre, debido a una continúa venta de bonos por la incertidumbre reinante sobre el futuro de la economía del país, según afirman operadores.



El índice elaborado por el banco JP.Morgan trepa nueve unidades, hasta los 1.497 puntos básicos, cerca del máximo intradiario de 1.503 unidades anotado el 30 de octubre.



Cabe recordar que el 10 de septiembre, luego de conocerse una adhesión cercana al 99% de la oferta de reestructuración de deuda presentada por Argentina, el riesgo país retrocedió más de 1.000 puntos básicos hasta los 1.083. Desde esa fecha, el récord de cierre hasta el momento se observó la semana pasada, también en los 1.497 puntos.



Este incremento se da ya que los bonos soberanos exhiben caídas de hasta 1,6%, pese a rentabilidades en el orden del 17% al 19% en dólares, siendo de los activos más baratos del mundo.



"La volatilidad se mantiene en el mercado local, donde el panorama no se modifica. La paciencia de los inversores es poca y los precios de los bonos soberanos en dólares no logran hacer piso, con paridades que continúan por debajo del 40%", reportó la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI).



Acotó que "en esta línea, ya los acreedores extranjeros comenzaron a marcar la cancha a través de un comunicado donde ponen foco -y como primera necesidad- en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional".



"Los bonos vinieron sufriendo muchísimo en las últimas semanas -en realidad, meses-, y en este marco, el acuerdo por sí solo (con el FMI) no serviría para una recomposición sostenida de los precios. En otras palabras, el acuerdo es condición necesaria, pero no suficiente para ayudar a la recuperación de los activos argentinos", advirtió PPI.



Ámbito.com.