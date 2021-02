Podría aumentar la telefonía móvil en febrero y marzo

Los usuarios de telefonía móvil verán aumentos en sus facturas correspondientes a febrero y marzo. Se autorizaron dos nuevos incrementos de 7,5% y 2,5%, respectivamente.



Las subas en las facturas se aplicarán sobre el monto congelado que tenían las tarifas en diciembre de 2020. De esta forma, sumado al 5% autorizado para enero, el alza hasta marzo sería del 15%.



El esquema fue aprobado hoy por el directorio del Enacom, el organismo oficial que regula al sector, pese a que las empresas reclamaban ajustes superiores. "Más que aumento, lo que se busca es ajustar los precios a la realidad y así preservar la sustentabilidad del negocio. Con precios congelados -o con ajustes menores- se pone en riesgo la conectividad y viabilidad de la industria", señalaron a La Nación desde uno de los grandes jugadores del sector.

La decisión del Enacom solo alcanza a la telefonía móvil



La autorización de los incrementos, indicaron fuentes oficiales a este medio, se dará siempre que las prestadoras del servicio reintegren los montos cobrados en exceso en enero y febrero a los usuarios, uno de los focos de conflicto latente entre el Gobierno y las empresas.



Cuando a comienzos de este año se avanzó en el descongelamiento, las compañías aplicaron aumentos de entre un 15% y un 20% a los abonos, y facturaron ese monto en enero y febrero, pese a que el Enacom solo había autorizado un incremento del 5% para el primer mes de 2020. El organismo intimó a que las compañías realizaran la devolución de ese dinero, pero hasta ahora no habían tenido respuesta por parte de los prestadores.



Para recibir el aval a los aumentos, ahora el Gobierno obligará a las compañías a reintegrar los montos. ¿Cómo se hará? En marzo, los usuarios recibirán en principio el reintegro por los montos cobrados en exceso, aunque las compañías podrán conservar el monto correspondiente a las subas concedidas para febrero y marzo. "Sí no reintegran el dinero de las facturas en marzo, el aumento no se autoriza y se exponen a sanciones", indicaron voceros oficiales.



La resolución oficial que habilitaría los aumentos se publicaría en el Boletín Oficial en los próximos días. "El Enacom no nos notificó de nada oficialmente y no conocemos la resolución y su alcance", indicaron desde una de las compañías.



En enero, mientras las empresas pedían una recomposición de entre el 15% y el 20% para las tarifas por la inflación de 2020, y así lo comunicaron a los usuarios en las facturas de diciembre, el Enacom sólo habilitó un 5% para las grandes empresas, y un 8% para prestadores pequeños, a los que luego les dio otro 7% en febrero.



El ajuste autorizado ahora solo alcanza a las tarifas de la telefonía móvil. El resto de los servicios no está comprendido.



La cuestión del ajuste tarifario fue uno de los principales puntos de conflicto entre el sector de las telecomunicaciones y el Gobierno. En agosto de 2020, el Gobierno dictó el DNU 690 que declaró servicio público en competencia a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y congeló el precio de la telefonía, internet y la TV paga hasta el 31 de diciembre (en principio ese esquema caducaba en septiembre).



Mientras tanto, las empresas reclamaron ante la justicia por considerar "inconstitucional" el alcance del decreto. A comienzos de este mes, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro firmó una medida cautelar que frenó la aplicación del DNU, en favor de la cableoperadora TV Cable Color S.A. Para las empresas del sector, esa decisión judicial conforma el marco jurídico sobre el cual se apoyan para convalidar los aumentos aplicados, más allá de las disposiciones del Enacom.