Proyecciones privadas preliminares coinciden en "desaceleración de la inflación"

Así se desprende de los datos que comenzaron a circular a una semana de que finalice el mes.



Entre los pronósticos presentados en las últimas horas, Ecolatina señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la entidad, construido para el Gran Buenos Aires, trepó 3,6% entre la primera quincena de febrero y el mismo período de enero, con lo cual para el mes proyecta un avance del 3,3%.



Sin embargo, "la desaceleración respecto a enero (4%) del Nivel General no se trasladó al IPC Núcleo, que se mantiene en 4% y refleja la fuerte inercia del proceso inflacionario", precisó.



Además, Ecolatina advirtió que la estacionalidad propia de marzo con los rubros educación, indumentaria, así como ajustes en prepagas, combustibles y un posible actualización de tarifas, le pondrían un piso elevado al tercer mes del año.



En tanto, Orlando Ferreres, de la consultora que lleva su nombre, coincidió con Ecolatina en que el resultado estará por debajo del 4% de diciembre y de enero, pero lo ubicó un poco más alto: en 3,5%.



Según Ferrere,s está impactando en el mes un sector clave como es el de alimentos y bebidas no alcohólicas que se encuentra por encima del promedio así como también los gastos de educación que en la Ciudad de Buenos Aires se anticiparon al mes en curso.



El economista advirtió que con estos resultados el Gobierno está obligado a obtener un resultado de poco más del 2% en los meses subsiguientes de 2021 para alcanzar la meta prevista en el Presupuesto Nacional.



"En un año con elecciones en donde los Gobiernos no quieren que los trabajadores pierdan poder adquisitivo en los salarios, la mayoría de los gremios y empresarios están aceptando la cláusula gatillo con revisiones en junio y septiembre, antes del calendario electoral", explicó para justificar que duda que se alcance la meta del 29% que figura en la Ley de Leyes.



Por su parte, el economista Damián Di Pace de Focus Market, subió más la vara y apostó a que el resultado de febrero se ubicará entre el 3,5% y el 4%, impulsado por el sector de alimentos y bebidas que hasta la segunda quincena del mes mostraba un alza de 3,5% según el registro de la firma.



En ese sentido, además señaló que los incrementos en los combustibles impactaron negativamente en los precios en especial de los alimentos, por lo que estimó que "la inflación de febrero se ubicará entre el 3,5 y el 4%".