Colectivos: Empresas piden aumentar el boleto a $70 en Concordia

Respuestas y posturas

El pedido de aumento para el boleto urbano fue formalizado desde el sector. Al respecto, Daniel Lapalma, integrante de Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros de Concordia, explicó que el “cálculo se hizo difícil porque todo lo que es tarifa (con costos y valores) está muy desencajado”.Afirman que los aumentos en repuestos, combustibles, neumáticos y en salarios hacen que sea inviable mantener el actual cuadro tarifario en Concordia. Aunque afirman que es complicado de calcular, pidieron una cifra concreta.Pero más allá de esa consideración matemática, en contacto con, el transportista detalló que “cualquier tarifa que deba ajustarse a la realidad se te va a las nubes” y es por eso que "se pidió 70 pesos, para entrar a conversar con la Municipalidad y ver a qué se llegar”, agregó.Subrayando que “es algo como poder sobrevivir ante los aumentos en combustible, neumáticos, repuestos y adecuar el personal”.A su entender, “es un pasaje de subsistencia: algo como para transcurrir el año y mejorar las variables a una situación más conveniente”.El concejal justicialista Gastón Etchepare explicó que “el pedido de aumento se realizó el pasado 11 de febrero”. Allí, la “Cámara de Transporte pide llevar el boleto único a 70 pesos en Concordia”.En diálogo con Diario Río Uruguay, el edil detalló que la solicitud contempla “llevar el boleto de jubilados a 50 pesos, el secundario a 35 y el escolar con el seguro, a 20 pesos”.“Ellos argumentan que desde octubre de 2019 que no tienen aumentos”, destacó.Subrayando que “mencionan también que estaba previsto un aumento para este 2021 pero como salió el decreto presidencial que congeló las tarifas, ese incremento no se pudo llevar a cabo”.Etchepare adelantó que la petición no será tratada “en sesión extraordinaria” y “en todo caso lo veremos en las sesiones ordinarias”.Además, el edil oficialista explicó que “hablaremos con todos los sectores involucrados y lo vamos a tratar de manera responsable”. Aunque de todas maneras, valoró que al bloque “nos pareció excesivo esos importes”.