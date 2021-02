Indec: una familia tipo necesitó $56.459 para no ser pobre

En tanto, se requirió $23.722 para no caer bajo la línea de indigencia. El Índice de Precios al Consumidor aumentó 4% durante enero, de esta manera tanto la Canasta Básica tanto como la Canasta Básica Total se posicionan por encima de la inflación del mes pasado.



La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en enero un aumento del 4,6%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $23.722 para no caer en situación de indigencia. A nivel interanual, la canasta marcó una suba acumulada de 44%, por encima del dato de inflación general.



Según informó el INDEC, por su parte, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incrementó 4,2 % en enero, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $56.459 para no caer debajo de la línea de la pobreza, mientras que de forma interanual tiene un aumento de 39,8%.



En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) ascendió en enero a $7.677 por persona, cualquier ciudadano por debajo de esta línea está en situación de indigencia. Por su parte la Canasta Básica Total (CBT) en enero se posicionó en los $18.271, lo que implica que se necesita ese monto por persona para no caer en situación de pobreza.



El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza del 4,8%, fue el de mayor incidencia en todas las regiones, producto principalmente de las subas observadas en carnes y derivados; frutas y aceites; grasas y manteca, destacó el organismo.