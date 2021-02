El dólar blue cotizó estable y el "solidario" se afianza por encima de los $155

Tras el feriado largo, el dólar blue cotizó hoy con estabilidad a $146 comprador y $149 vendedor y el "solidario" sumó 43 centavos y trepó a $155,48.El Banco Central tuvo un resultado positivo por su intervención en la plaza y sumó alrededor de u$s 45 millones, según fuentes privadas.De este modo, entre la semana pasada y este miércoles, la autoridad monetaria logró embolsar u$s 280 millones y en febrero suman más de u$s 445 millones.Según las cotizaciones que en promedio publica diariamente el Central, el dólar "solidario", aquel que contiene una carga impositiva del 65%, operó a $ 87,99 para la punta compradora y $94,23 para la vendedora.De este modo, quienes quieran comprar dólares a través de operaciones de homebanking, con un límite mensual de u$s 200, deberán abonar por unidad unos $155,48, la cotización más alta del mercado.En el sector mayorista, la divisa norteamericana terminó a $88,94, cuarenta centavos más que el viernes de la semana pasada y el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 303,2 millones.En el circuito de cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó por debajo de los $145 y la brecha con el mayorista se redujo al nivel más bajo en 5 meses.Por su parte, el Contado con Liquidación registró una baja de $2,70 y cerró a $149, el mismo valor que el billete negociado en el circuito informal.