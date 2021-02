Relevaron el acuerdo de precios para la carne: qué encontraron los inspectores

Relevamiento provincia por provincia

Las fiscalizaciones coordinadas con las provincias y municipios por el acuerdo de precios de la carne se suman a las que desde el viernes pasado también realizan los inspectores de la AFIP para garantizar el cumplimiento de precios máximos en todo el país. Secretaria de Comercio Interior.La Secretaría de Comercio Interior coordinó el fin de semana pasado operativos conjuntos de fiscalización con provincias y municipios para verificar el cumplimiento del acuerdo de precios para la carne y detectó algunos faltantes de cortes.Durante el control se recorrieron supermercados, en donde relevaron la calidad, el stock, la correcta señalización, y el precio de los cortes del acuerdo. Según informó la Secretaría a cargo de Paula Español, el resultado arrojó un alto cumplimiento generalizado.En cada distrito, los ministerios de producción o las secretarías de defensa del consumidor fueron quienes llevaron adelante las fiscalizaciones.A cada provincia y municipio se le envió un kit de comunicación, con piezas gráficas y el detalle del acuerdo para realizar los relevamientos. "En líneas generales se registró un alto grado de cumplimiento por parte de los supermercados, aunque en algunos puntos de ventas se detectó menos stock del acordado, situación que fue advertida por los fiscalizadores y comunicada a la Secretaría de Comercio Interior", informó el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.se relevaron los distintos puntos de venta de las cadenas Libertad, La Anónima, Día, Jumbo, Carrefour, Walmart y Coto de distintas ciudades. En todos los locales contaban con los cortes establecidos en el acuerdo, a excepción de uno que tenía tercerizada la carnicería y en casi todos se respetaron los precios, con excepción de tres comercios que presentaban diferencias.la fiscalización fue llevada adelante por el equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, quienes realizaron una recorrida en distintos supermercados y detectaron un alto grado cumplimiento del acuerdo, tanto en precios, calidad y variedad de los cortes., la autoridad local de aplicación en materia de Defensa del Consumidor fue quien realizó las inspecciones en diversos locales de Friar, Vea, Carrefour, Libertad, y Disco. Según informaron, en la mayoría de los casos se encontró buena señalización, cumplimiento de precios y buena calidad, aunque se detectó que no estaban presentes todos los cortes. Los que sí estaban disponibles presentaban buen stock y buena calidad., el equipo del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo recorrió los supermercados Vea y Carrefour en la capital provincial, donde se constató que estaban debidamente exhibidos los principales cortes de carnes que ingresaron en el acuerdo de precios.se visitaron locales de Carrefour y de La Anónima ubicados en la ciudad de Santa Rosa. En general se registró un buen cumplimiento en cuanto al stock y la calidad, pero en algunos locales se detectó cartelería indicando una limitación al consumidor de compra de un máximo de tres kilos y medio.el relevamiento mostró que se respetaron los precios para los cortes y presentaron buena calidad, mientras que en la provincia de San Juan se observó una mejora en la calidad de la carne, aunque se notaron algunos problemas en cuanto al stock.no se presentaron anomalias en relación al precio y al stock, y la carne era de buena calidad, sin grasa en exceso, y de color normal. Lo mismo se corroboró en la provincia de La Rioja, donde se registraron altos niveles de cumplimiento del acuerdo.realizaron fiscalizaciones en los puntos de ventas y supermercados de diferentes localidades de la provincia. En los locales relevados se encontró un buen resultado en stock, calidad y precio, y se detectó que dos cadenas de supermercados no lograron garantizar la entrega de mercadería por parte de su proveedor, para poder dar inicio al acuerdo.realizaron el relevamiento en las tres cadenas que comercializan los cortes: Changomas, Carrefour y Friar. Informaron que no tuvieron problema de cantidad ni calidad, aunque se observó menor oferta en uno de los supermercados relevados. La provincia de Rio Negro llevó adelante fiscalizaciones en varias localidades y supermercados y en todas las sucursales se cumplió con el precio, aunque se verificó que hubo ciertas dificultades para cumplir con el stock de algunos cortes.En línea con estos operativos coordinados, la Secretaría de Comercio Interior creó la semana pasada el Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), a través del cual le dará un marco legal a esta tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país, y al mismo tiempo se establecerán y ajustarán mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el territorio nacional.